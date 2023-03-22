توضيح من البيئة لكيفية الحصول على خدمات العمالة الزراعية المؤقتة

تواصل- واس:

جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة تأكيدها طرق الاستفادة من خدمات العمالة المؤقتة، وذلك من خلال التقديم على طلب الحصول عليها من خلال البوابة الإلكترونية للعمالة الزراعية “نما” وهي المنصة الموحدة للوزارة.

الخدمات الخاصة بالعمالة الزراعية

وبينت أن بوابة “نما” تتيح تقديم الخدمات الخاصة بالعمالة الزراعية بشكل إلكتروني جميع الأنشطة التابعة لقطاعات البيئة والمياه والزراعة دون الحاجة لمراجعة فروع ومكاتب الوزارة.

وأوضح أنه تم إطلاق هذه الخدمة مطلع العام الماضي في تاريخ 2 – 1 – 2022م لخدمة مستفيدي القطاع الزراعي بجميع الأنشطة التي تأتي تحت مظلة الوزارة، بهدف الحصول على العمالة المناسبة في المواسم الزراعية، وإتاحة خدمة طلب العمالة المؤقتة خلال فترة الحصاد دون تقيد الدائم، والمساعدة على توفير الوقت وتسهيل تنفيذ الطلب على المستفيد.

وأبانت الوزارة أن شروط تقديم الخدمة أن يكون لدى المستفيد سجل زراعي، وبلوغه السن القانوني للتقديم 18 عامًا.

لها تأييدات في الوزارة

وبينت أن العمالة الزراعية المؤقتة لها تأييدات في الوزارة وتقدم الخدمة للقطاع الإنتاجي والفردي بناءً على دليل ضوابط واشتراطات منح تأييد العمالة الزراعية القاضي بالموافقة على اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة، بحيث يمنح المزارع 50?? عمالة مؤقتة من عدد العمالة الزراعية الدائمة لديه.

وحول القطاع الفردي والقطاع الإنتاجي، أكدت الوزارة أن القطاع الفردي يخدم صغار المزارعين ممن لديهم 6 تأييدات لعمالة زراعية دائمة من دون مقابل مالي، بحيث يمنح بعض مستفيدي هذا القطاع من مزارعي الزراعية البعلية /العثري، أما القطاع الإنتاجي فيشمل الأنشطة والمشاريع الزراعية الإنتاجية التي تمارس عملها بموجب سجلات وتراخيص زراعية متخصصة.

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