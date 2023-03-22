عقار فريد من نوعه يساعد على التخسيس مع تناول السكريات

تواصل – وكالات:

نجح فريق بحثي أمربكي في تطوير عقار يساعد على إنقاص الوزن حتى مع اتباع نظام غذائي عالي السكريات والدهون.

وقال الباحثون من مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس، في دورية “سيل ريبورتيز”، إن العقار يبشر بمنع زيادة الوزن وتغيرات الكبد الضارة عند تبنّي نظام غذائي عالي السكر وعالي الدهون طوال الحياة.

وتوصل الباحثون إلى فكرة العقار أثناء استكشاف كيفية تأثير عنصر “المغنيسيوم” على عملية التمثيل الغذائي، وهي إنتاج واستهلاك الطاقة في الخلايا.

إذ وجدوا أنه وعلى الرغم من أهميته وأدائه عددًا من الأدوار الرئيسية في الصحة الجيدة، بما في ذلك تنظيم نسبة السكر بالدم وضغط الدم وبناء العظام؛ فإن الكثير منه يبطئ إنتاج الطاقة في الميتوكوندريا، وهي محطات الطاقة للخلايا.

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حذف الجين (MRS2)

ويقول ترافيس آر. ماداريس، الباحث المشارك بالدراسة، في تقرير نشره، الموقع الإلكتروني لجامعة تكساس: “توصلنا إلى أن حذف الجين (MRS2) الذي يعزز نقل المغنيسيوم إلى الميتوكوندريا، يزيد من كفاءة التمثيل الغذائي للسكر والدهون في محطات توليد الطاقة”.

وجرى اختبار هذه الآلية في فئران التجارب، وكانت النتيجة فئرانًا نحيفة وصحية، على الرغم من التزامها بنظام غذائي عالي السكريات والدهون.

ولم تُظهر أنسجة الكبد والدهون في الفئران أي دليل على مرض الكبد الدهني، وهو أحد المضاعفات المتعلقة بسوء التغذية والسمنة ومرض السكري من النوع 2.

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نتائج واعدة

والدواء، الذي يسميه الباحثون (CPACC) يحقق الشيء نفسه، حيث يقيّد كمية نقل المغنيسيوم إلى محطات الطاقة، وفي التجارب، وكانت النتيجة مرة أخرى فئرانًا نحيفة وصحية.

وجرى التقدم بطلب براءة اختراع على العقّار، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.

ويقول ماديش مونيسوامي، الأستاذ بكلية الطب في جامعة تكساس، الباحث الرئيسي بالدراسة: “هذه النتائج هي نتاج عدة سنوات من العمل، وهذا الدواء، الذي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل الأزمات القلبية والسكتة الدماغية، وكذلك يقلل من الإصابة بسرطان الكبد، الذي يمكن أن يتبع مرض الكبد الدهني، سيكون له تأثير كبير، وسنواصل تطويره، قبل الانتقال للتجارب السريرية”.