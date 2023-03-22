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7 تغييرات خارجية في سيارة “لادا” الجديدة.. و4 إضافات داخلية (صور)

7 تغييرات خارجية في سيارة “لادا” الجديدة.. و4 إضافات داخلية (صور)

7 تغييرات خارجية في سيارة “لادا” الجديدة.. و4 إضافات داخلية (صور)
٠٤:٥٧:٠١ م، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف وكلاء “لادا” في روسيا عن تعديلات حصرية على سيارة Granta الشهيرة.

وتم إدخال العديد من التغييرات والتحسينات على السيارة الجديدة التي تأتي من الفئة الرياضية، بحسب “روسيا اليوم”.

7 تغييرات خارجية

ومن التعديلات الجديدة على السيارة ما يلي:

1- أصبح شكلها “رياضي وعصري”.

2- تم تغيير شكل ممتصات الصدمات.

3- أشكال المصابيح وفتحات الهواء.

4- زودت بمنظومات إضاءة أفضل.

5- جهزت بعجلات بمقاس 15 إنشا ذات أقراص بتصميم مميز وعصري.

6- السيارة تأتي بطول 4 أمتار و28 سنتيمترا، بعرض 170 سم، وارتقاع 147 سم.

7- المسافة بين مجوري العجلات فيها 249 سم، وسيصل وزنها الكلي إلى 1560 كلغ.

 

4 تغييرات داخلية

كما حصلت السيارة على العديد من التحسينات والتصميمات في الداخل، وهي كما يلي:

1- حصلت على مقاعد جديدة مزينة بتطريزات مميزة باللون الأحمر.

2- حصلت كذلك على مقود جديد مكسو بالجلد.

3- تم تجهيز السيارة بواجهة قيادة فيها بشاشة لمسية للتحكم بأنظمة المولتيميديا.

4- كما تغير فيها شكل أزار التحكم بأنظمة التكييف وشكل عصا التحكم بالسرعات.

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