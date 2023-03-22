شاهد.. الأمطار الغزيرة والسيول تجتاح عدة مدن وقرى بسلطنة عمان

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اجتاحت كميات الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة اليوم الأربعاء، عدة مدن وقرى في سلطنة عمان.

السيول والأمطار تُغرق مناطق مختلفة من السلطنة

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف أغرقت السيول والأمطار مناطق مختلفة من السلطنة.

عاصفة مطرية تجتاح ارجاء شرقية سلطنة عمان pic.twitter.com/d4Q2zi3wCA — بوابة بحر عمان للطقس (@Om_SeaGateWeath) March 21, 2023

تساقط أمطار غزيرة شكلت سيولًا جارفة

ووثقت هطول أمطار غزيرة شكلت سيولًا جارفة قطعت بعض الطرق، وازدادت سرعة الرياح في بعض مناطق السلطنة مما سبّب تدنّي مستوى الرؤية.

ماشاء الله تبارك الله .. تحولت صحراء ثمريت بمحافظة ظفار / سلطنة عمان الى بحر بعد هطول الأمطار الغزيرة . pic.twitter.com/eQkmLew9mN — كلنا قابوووووس (@Ahmed36138202) March 22, 2023

وأكدت هيئة الأرصاد العمانية، هطول أمطار متفاوتة الغزارة على أجزاء من محافظتي مسقط وجنوب الباطنة.

استمرار فرص هطول الأمطار

وتوقعت استمرار فرص هطول الأمطار- رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة -على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية وشمال الشرقية وظفار والوسطى.

نشاط السحب مع هطول أمطار متفرقة

وأوضحت أن الصورة الجوية توضح نشاط السحب مع هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح نشطة أحيانًا على أجزاء من سواحل محافظة جنوب الشرقية.

غبار وأتربة في المناطق الصحراوية والمكشوفة

وتوقعت فرص لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة، مع فرص تصاعد الغبار والأتربة في المناطق الصحراوية والمكشوفة.

ولاية القابل ب #سلطنه_عمان صباح اليوم الثلاثاء ٢٩ شعبان ١٤٤٤

عضو المجموعة أبوعزام أسعدالرشيدي pic.twitter.com/BL76xXNZ3E — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) March 21, 2023

وأشارت إلى انتشار السحب على أجزاء من محافظات مسقط وشمال وجنوب الشرقية والوسطى وظفار مع فرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة.

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