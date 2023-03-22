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شاهد.. الأمطار الغزيرة والسيول تجتاح عدة مدن وقرى بسلطنة عمان
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شاهد.. الأمطار الغزيرة والسيول تجتاح عدة مدن وقرى بسلطنة عمان

شاهد.. الأمطار الغزيرة والسيول تجتاح عدة مدن وقرى بسلطنة عمان

شاهد.. الأمطار الغزيرة والسيول تجتاح عدة مدن وقرى بسلطنة عمان
٠٤:٥٤:٥٩ م، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

اجتاحت كميات الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة اليوم الأربعاء، عدة مدن وقرى في سلطنة عمان.

السيول والأمطار تُغرق مناطق مختلفة من السلطنة

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف أغرقت السيول والأمطار مناطق مختلفة من السلطنة.

تساقط أمطار غزيرة شكلت سيولًا جارفة

ووثقت هطول أمطار غزيرة شكلت سيولًا جارفة قطعت بعض الطرق، وازدادت سرعة الرياح في بعض مناطق السلطنة مما سبّب تدنّي مستوى الرؤية.

وأكدت هيئة الأرصاد العمانية، هطول أمطار متفاوتة الغزارة على أجزاء من محافظتي مسقط وجنوب الباطنة.

استمرار فرص هطول الأمطار

وتوقعت استمرار فرص هطول الأمطار- رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة -على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية وشمال الشرقية وظفار والوسطى.

نشاط السحب مع هطول أمطار متفرقة

وأوضحت أن الصورة الجوية توضح نشاط السحب مع هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح نشطة أحيانًا على أجزاء من سواحل محافظة جنوب الشرقية.

غبار وأتربة في المناطق الصحراوية والمكشوفة

وتوقعت فرص لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة، مع فرص تصاعد الغبار والأتربة في المناطق الصحراوية والمكشوفة.

وأشارت إلى انتشار السحب على أجزاء من محافظات مسقط وشمال وجنوب الشرقية والوسطى وظفار مع فرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة.

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