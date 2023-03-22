الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
توضيح عاجل من وزير الشؤون الإسلامية بخصوص استقبال التبرعات من المصلين (فيديو)
عقار فريد من نوعه يساعد على التخسيس مع تناول السكريات
7 تغييرات خارجية في سيارة “لادا” الجديدة.. و4 إضافات داخلية (صور)
شاهد.. الأمطار الغزيرة والسيول تجتاح عدة مدن وقرى بسلطنة عمان
خادم الحرمين يصل إلى جدة قادمًا من الرياض
“شؤون المسجد النبوي” تحدد الأبواب المخصصة لدخول وجبات الإفطار

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

توضيح عاجل من وزير الشؤون الإسلامية بخصوص استقبال التبرعات من المصلين (فيديو)

توضيح عاجل من وزير الشؤون الإسلامية بخصوص استقبال التبرعات من المصلين (فيديو)

توضيح عاجل من وزير الشؤون الإسلامية بخصوص استقبال التبرعات من المصلين (فيديو)
٠٥:٠٠:٤٨ م، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ، إن استقبال الأموال من المصلين مخالفا للنظام.

وأضاف في فيديو – بحسب الإخبارية – أن هناك ضوابط ومشاريع لتفطير الصائمين ولابد من التقيد بالأوامر والتعليمات المنظمة لجمع التبرعات.

وتابع: “هناك تعميم على منسوبي المساجد بعدم أخذ تبرعات إلا وفقا للتعليمات، ومن أخذ تبرعا اقترف مخالفة كبيرة للنظام”.

في وقت سابق، أصدر وزير الشؤون الإسلامية، تعميماً لأصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

خطبة الجمعة بمناطق المملكة:

وتضمن التعميم بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الموافق 2/9/1444هـ، لبيان فضل بناء المساجد وصيانتها ونظافتها وكذلك فضل نشر المصحف الشريف.

كما سيتم توضيح ما أتاحته الوزارة لمن أراد المساهمة في هذا الفضل العظيم من إمكانية المساهمة فيه عبر منصة إحسان للعمل الخيري، في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لإتاحة الفرصة أمام فاعلي الخير بالمساهمة في المشاريع التي تخدم بيوت الله والعناية بكتابه العزيز.

تعميم من وزير الشؤون:

ونص التعميم الذي أصدره الوزير للتأكيد على أصحاب الفضيلة بأن تتضمن خطبهم على المحاور التالية:

-حث الناس على أعمال البر والخير ودعوتهم للتزود من الأعمال الصالحة.

– بيان فضل بناء المساجد وعمارتها وخدمتها.

– تعلّم القرآن الكريم وتعليمه والمساهمة في طباعته ونشره” وبيان فضل عمارة المساجد.

– تذكير الناس بفضل طباعة القرآن الكريم ونشره لما يترتب على ذلك من المشاركة في تعليمه.

– التنويه بجهود المملكة في العناية بالمساجد وعمارتها حسياً ومعنوياً وجهودها المباركة في طباعة المصحف الشريف ونشره.

يذكر أن هذا التعميم الذي أصدره معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لخطباء الجوامع يأتي في إطار تفعيل دور منابر الجمعة التوعوية والدعوية.

كما يأتي تجسيداً للجهود المتواصلة التي تقوم بها الوزارة في جميع برامجها، إلى جانب حرص الوزارة على تفعيل العمل الخيري وتنظيم مسار جمع التبرعات عبر المنصات الرسمية.

اقرأ أيضا:

وزير الشؤون الإسلامية يفتتحُ التصفياتِ النهائيةَ لمسابقة خادم الحرمين لحفظ القرآن الكريم

الشؤون الإسلامية تتوعد “محصلي التبرعات” لبناء المساجد

تعميم من وزير الشؤون الإسلامية لخطباء المساجد حول “توزيع المصاحف”

الكلمات الدلالية:
الشؤون الإسلامية الصائمين تفطير رمضان وزير الشؤون الإسلامية

مواد ذات صلة

المزيد
توجيه عاجل من «الجوازات» بشأن السفر إلى الصين

توجيه عاجل من «الجوازات» بشأن السفر إلى الصين

١٠:٢٣ ص، الخميس، ٠٦ فبراير ٢٠٢٠
عاجل.. «البريد»: عطل فني بموقع «سبل الإلكتروني» ويجري حله

عاجل.. «البريد»: عطل فني بموقع «سبل الإلكتروني» ويجري حله

٠١:٤٠ م، الثلاثاء، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
لحظة انهيار جبل في منطقة عسير وقطع طريق عقبة «امحلج بقنا» (فيديو)

لحظة انهيار جبل في منطقة عسير وقطع طريق عقبة «امحلج بقنا» (فيديو)

٠٨:٥٣ م، الأحد، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
بشرى لمرضى السرطان.. تقنية واعدة أثناء عمليات الجراحة

بشرى لمرضى السرطان.. تقنية واعدة أثناء عمليات الجراحة

٠٩:٥٤ م، الأثنين، ٢٠ مارس ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *