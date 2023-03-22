“شؤون المسجد النبوي” تحدد الأبواب المخصصة لدخول وجبات الإفطار

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كشفت وكالة شؤون المسجد النبوي عن الأبواب المخصصة لدخول وجبات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك لعام1444 هـ .

وقالت الوكالة إن الأبواب المخصصة لإدخال وجبات الإفطار بالمسجد النبوي للرجال هي الحرم القديم من باب الرحمة، ومن الجهة الجنوبية للأبواب (4-5-37)، ومن الجهة الغربية للأبواب (8-11).

وأضاف: من الجهة الشرقية للأبواب (34-32)، أما الجهة الشمالية فقد حددت الأبواب (21-17-19) .

الأبواب المخصصة للنساء

كما حددت الوكالة الأبواب المخصصة للنساء لدخول وجبات الإفطار من المصلى الشرقي (25-29) ومن المصلى الغربي للأبواب (13-17).

وكانت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي قد أعلنت اشتراطات تقديم خدمات إفطار الصائمين بالمسجد النبوي، وذلك ضمن استعداداتها لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ.

استعدادات رمضان

في وقت سابق، بحث مجلس شؤون المسجد الحرام، الاستعدادات لاستقبال الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة لمعتمري وقاصدي البيت الحرام.

وناقش مساعد الرئيس العام وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، الدكتور سعد بن محمد المحيميد مع أعضاء المجلس، آلية تطوير الأعمال بما يتماشى مع خطط الرئاسة (2024) والاستعدادات المثلى في تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب بما يواكب الكثافات العددية لقاصدي رواد بيت الله الحرام لهذا العام ١٤٤٤هـ.

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