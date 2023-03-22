الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
“شؤون المسجد النبوي” تحدد الأبواب المخصصة لدخول وجبات الإفطار
تراجع أسعار النفط في التعاملات الختامية اليوم.. و”برنت” يسجل 75 دولارا
سوق الأسهم يغلق منخفضًا اليوم .. والتداولات 5 مليارات ريال
النرويج تحظر على موظفيها الرسميين استخدام تطبيقي تيك توك وتيليجرام
جاهزية تامة بالمسجد الحرام لاستقبال الملايين من ضيوف الرحمن في رمضان
بعد 400 عام من البحث.. قصة العثور على القارة “الثامنة” المفقودة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“شؤون المسجد النبوي” تحدد الأبواب المخصصة لدخول وجبات الإفطار

“شؤون المسجد النبوي” تحدد الأبواب المخصصة لدخول وجبات الإفطار

“شؤون المسجد النبوي” تحدد الأبواب المخصصة لدخول وجبات الإفطار
٠٤:٣٩:٠٩ م، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وكالة شؤون المسجد النبوي عن الأبواب المخصصة لدخول وجبات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك لعام1444 هـ .

وقالت الوكالة إن الأبواب المخصصة لإدخال وجبات الإفطار بالمسجد النبوي للرجال هي الحرم القديم من باب الرحمة، ومن الجهة الجنوبية للأبواب (4-5-37)، ومن الجهة الغربية للأبواب (8-11).

وأضاف: من الجهة الشرقية للأبواب (34-32)، أما الجهة الشمالية فقد حددت الأبواب (21-17-19) .

الأبواب المخصصة للنساء

كما حددت الوكالة الأبواب المخصصة للنساء لدخول وجبات الإفطار من المصلى الشرقي (25-29) ومن المصلى الغربي للأبواب (13-17).

وكانت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي قد أعلنت اشتراطات تقديم خدمات إفطار الصائمين بالمسجد النبوي، وذلك ضمن استعداداتها لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ.

استعدادات رمضان

في وقت سابق، بحث مجلس شؤون المسجد الحرام، الاستعدادات لاستقبال الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة لمعتمري وقاصدي البيت الحرام.

وناقش مساعد الرئيس العام وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، الدكتور سعد بن محمد المحيميد مع أعضاء المجلس، آلية تطوير الأعمال بما يتماشى مع خطط الرئاسة (2024) والاستعدادات المثلى في تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب بما يواكب الكثافات العددية لقاصدي رواد بيت الله الحرام لهذا العام ١٤٤٤هـ.

اقرأ أيضا:

“شؤون المسجد الحرام” يُناقش الاستعدادات لرمضان وتحسين الخدمات لضيوف الرحمن

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية المسجد الحرام المسجد النبوي المملكة شؤون المسجدين

مواد ذات صلة

المزيد
القصيم.. مخالفة تغلق مجمعاً خاصاً لـ«طب الأسنان» ببريدة

القصيم.. مخالفة تغلق مجمعاً خاصاً لـ«طب الأسنان» ببريدة

٠٣:٤٨ م، الثلاثاء، ١٧ يناير ٢٠١٧
50 شركة وطنية وفنلندية تبحث فرص الاستثمار والتجارة

50 شركة وطنية وفنلندية تبحث فرص الاستثمار والتجارة

٠٨:٥٥ م، الخميس، ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢
«سوناك»: هناك بعض الأخطاء ارتُكبت من قبل الحكومات السابقة

«سوناك»: هناك بعض الأخطاء ارتُكبت من قبل الحكومات السابقة

٠٣:١٥ م، الثلاثاء، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
القبض على المتهم بقتل «ضيف الله القرشي» في العوامية

القبض على المتهم بقتل «ضيف الله القرشي» في العوامية

١٠:٥٠ م، الأثنين، ٢٣ نوفمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *