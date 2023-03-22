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النرويج تحظر على موظفيها الرسميين استخدام تطبيقي تيك توك وتيليجرام
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النرويج تحظر على موظفيها الرسميين استخدام تطبيقي تيك توك وتيليجرام

النرويج تحظر على موظفيها الرسميين استخدام تطبيقي تيك توك وتيليجرام

النرويج تحظر على موظفيها الرسميين استخدام تطبيقي تيك توك وتيليجرام
٠٤:٣٠:١٩ م، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الحكومة النرويجية، أنها أبلغت موظفيها بحذف تطبيقات تيك توك الصيني وتليجرام الروسي من أجهزتهم الخاصة بالعمل.

القرار جاء بسبب مخاوف التجسس

وأوضحت وزارة العدل أنها نصحت الموظفين الرسميين في البلاد بعدم تنزيل التطبيقات على أجهزتهم الخاصة بالعمل، بسبب مخاوف التجسس.

وأكدت أن أجهزة الاستخبارات حددت روسيا والصين على أنهما عاملا الخطر الرئيسيان للمصالح الأمنية النرويجية.

وأضافت أنها صنّفت الشبكات الاجتماعية أنها ساحة للاعبين الخطرين وغيرهم، ممن يريدون التأثير في البلاد من خلال المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة.

التوصية تنطبق على الأجهزة الخاصة

وبينت أن هذه التوصية تنطبق على الأجهزة الخاصة بالعمل للموظفين الرسميين المتصلة بالأنظمة الرقمية لإداراتهم.

بريطانيا وأمريكا والمفوضية الأوروبية تحظر التطبيق

وفي وقت سابق، قررت بريطانيا وأمريكا والمفوضية الأوروبية تنزيل تطبيق تيك توك على أجهزة الموظفين الحكوميين الخاصة بالعمل.

 كما نصحت الحكومة الهولندية، المسؤولين، بعدم تنزيل التطبيق أو استخدام وسائل تواصل اجتماعي من دول أخرى ببرامج إلكترونية هجومية.

وفي نوفمبر، أقرت شركة تيك توك أن بعض الموظفين في الصين يمكنهم الوصول إلى بيانات المستخدم الأوروبي.

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الكلمات الدلالية:
التجسس الصيني التواصل الاجتماعي النرويج الولايات المتحدة تليجرام حظر تيك توك روسيا

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