جاهزية تامة بالمسجد الحرام لاستقبال الملايين من ضيوف الرحمن في رمضان

تواصل – واس:

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جاهزية المسجد الحرام لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم رمضان المبارك.

وشدد هاني بن حسني حيدر على جاهزية المسجد بكامل الطاقة الاستيعابية وفق منظومة تشغيلية متكاملة.

وأوضح أن الرئاسة حرصت على تهيئة المداخل والممرات في المسجد الحرام، وفتح الطاقة الاستيعابية في التوسعات وأدوار الطواف.

وأكدت العمل على تنفيذ مبادرة معايير الوصول الشامل لتسهيل أداء العبادات لجميع القاصدين، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.

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تجهيز المصليات

وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى أن المصليات جاهزة بكل ما تحتاجه من طبعات جديدة من المصاحف الشريف مختلفة الأحجام.

وأوضح أن المصاحف تشمل المصاحف العادية، والمصحف الجوامعي، والمصحف ذي الحجم الكبير، وترجمات معاني كلمات القرآن الكريم، ومصاحف “برايل ” للمكفوفين.

إضافة إلى التفاسير الميسرة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

حلقات برنامج تصحيح التلاوة وحفظ القرآن

وبين أن حلقات برنامج تصحيح التلاوة وحفظ ومراجعة القرآن الكريم زيدت لتصل إلى أكثر من (١٢٧) حلقة خلال الموسم.

وسيشارك مجموعة من أصحاب المعالي والفضيلة من هيئة كبار العلماء، وعشرون من علماء ومدرسي المسجد الحرام، في العديد من الدروس والمحاضرات العلمية والتوجيهية.

وأفاد بتجهيز (٣٠) مصلى، في الساحات الشمالية (٨) مصليات، والساحات الغربية (٦) مصليات، ومباني الخدمات الدور الأول مصليان، ومباني الخدمات الدور الثاني ٤ مصليات.

ولفت إلى أن الرئاسة خصصت (٢٠) ألف نقطة، لتوزيع أكثر من (٤٠) مليون لتر من ماء زمزم المبارك خلال شهر رمضان المبارك.

مع مراعاة تقديمها بطرق سهلة ومريحة باستخدام أحدث الآليات والتقنيات المتوفرة لضمان نقاوتها وفق معايير عالمية.

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٣٠ ألف حافظة لماء زمزم

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن (٣٠) ألف حافظة لماء زمزم المبارك.

إضافةً إلى المشربيات الرخامية الموزعة في المساحات الداخلية والخارجية، يقوم بضمان جودتها كادر بشري يبلغ (١٤٢٣) عاملًا.

وأوضح أن الرئاسة تستثمر تقنية الروبوت لتقديم ماء زمزم المبارك، والعربات الذكية التي يصل عددها إلى (٨٠) عربة ذكية.

وأشار أيضًا إلى توفير عبوات ماء زمزم داخل صحن المطاف، وخلال إقامة الدروس العلمية واللقاءات والندوات والمحاضرات التوجيهية والإرشادية.

كما تشمل الخطة تغطية مواقع الجنائز، وموقع المكبرية، ومواقع الأشخاص ذوي الإعاقة، والمصليات الرجالية والنسائية.

وستوفر (٢٥٠) شنطة متنقلة لعبوات ماء زمزم المبارك لتقديمها لقاصدي البيت العتيق، وفق قوله.