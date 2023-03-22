الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
سوق الأسهم يغلق منخفضًا اليوم .. والتداولات 5 مليارات ريال
النرويج تحظر على موظفيها الرسميين استخدام تطبيقي تيك توك وتيليجرام
جاهزية تامة بالمسجد الحرام لاستقبال الملايين من ضيوف الرحمن في رمضان
بعد 400 عام من البحث.. قصة العثور على القارة “الثامنة” المفقودة
توضيح عاجل من “الغذاء والدواء” حول المياه المعبأة الموجودة بالأسواق حاليا
“هيئة النقل” تُلزم الشاحنات الأجنبية بوثيقة إلكترونية لدخول المملكة ابتداءً من إبريل

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

سوق الأسهم يغلق منخفضًا اليوم .. والتداولات 5 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق منخفضًا اليوم .. والتداولات 5 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق منخفضًا اليوم .. والتداولات 5 مليارات ريال
٠٤:٣١:٣٨ م، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر الأسهم  الرئيسي اليوم منخفضاً 9.23 نقاط ليقفل عند مستوى 10350.51 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم – 154 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 111 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر انخفاضًا

وكانت أسهم شركات المواساة، وثمار، والإنماء طوكيو م، وتوبي، وإكسترا، الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الاتحاد، ومجموعة الخليج للتأمين، والتعمير، وشركة الصناعات الكيميائية الأساسية، وذيب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 8.93% .

وجاءت أسهم شركات أمريكانا، ودار الأركان، والإنماء، وأرامكو السعودية، والراجحي، الأكثر نشاطاً بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، وبحر العرب، والأهلي، وأرامكو السعودية، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

تداولات سوق الأسهم

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 165.55 نقطة ليقفل عند مستوى 19064.44 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 31.5 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 540 ألف سهم.

اقرأ أيضًا:

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات تبلغ 5 مليارات ريال

الكلمات الدلالية:
الأسهم السعودية المملكة سوق الأسهم

مواد ذات صلة

المزيد
بإشراف المملكة.. وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء وتجهيز مدرسة نصاب في محافظة شبوة اليمنية (صور)

بإشراف المملكة.. وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء وتجهيز مدرسة نصاب في محافظة شبوة اليمنية (صور)

١٢:٥٠ م، الخميس، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
الشيخ المصلح: الدعاء للمنكوبين في “دوما” السورية تفرضه اعتبارات الإيمان (فيديو)

الشيخ المصلح: الدعاء للمنكوبين في “دوما” السورية تفرضه اعتبارات الإيمان (فيديو)

١٠:٥٨ م، الثلاثاء، ١٠ فبراير ٢٠١٥
العثور على طالبين سعوديين متوفيين داخل سيارتهما بأمريكا

العثور على طالبين سعوديين متوفيين داخل سيارتهما بأمريكا

١٠:٢٦ ص، الأثنين، ٢٠ مارس ٢٠١٧
«أمانة جدة» تنفي اعتداء رجل الأعمال على رصيف شارع «صاري»

«أمانة جدة» تنفي اعتداء رجل الأعمال على رصيف شارع «صاري»

٠٧:١٠ م، الثلاثاء، ٠٥ يناير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *