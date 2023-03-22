الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
تراجع أسعار النفط في التعاملات الختامية اليوم.. و”برنت” يسجل 75 دولارا
سوق الأسهم يغلق منخفضًا اليوم .. والتداولات 5 مليارات ريال
النرويج تحظر على موظفيها الرسميين استخدام تطبيقي تيك توك وتيليجرام
جاهزية تامة بالمسجد الحرام لاستقبال الملايين من ضيوف الرحمن في رمضان
بعد 400 عام من البحث.. قصة العثور على القارة “الثامنة” المفقودة
توضيح عاجل من “الغذاء والدواء” حول المياه المعبأة الموجودة بالأسواق حاليا

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تراجع أسعار النفط في التعاملات الختامية اليوم.. و”برنت” يسجل 75 دولارا

تراجع أسعار النفط في التعاملات الختامية اليوم.. و”برنت” يسجل 75 دولارا

تراجع أسعار النفط في التعاملات الختامية اليوم.. و”برنت” يسجل 75 دولارا
٠٤:٣٧:٠١ م، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار النفط تراجعا جديد اليوم الأربعاء، حيث وصل سعر خام “برنت” إلى 74.69 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 69.06 دولار.

توقعات بنك الاستثمار

ورغم هذا الهبوط، قال بنك الاستثمار – في وقت سابق – إنه صار يتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 94 دولارًا للبرميل في الأشهر الاثني عشر المقبلة، و97 دولارًا في النصف الثاني من 2024، انخفاضًا من 100 دولار سابقًا.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. النفط يتراجع ويسجل خسارة أسبوعية بنحو 12%

تراجع أسعار النفط

وقال محللون بالبنك “أسعار النفط تراجعت على الرغم من فورة في طلب الصين نظرًا للضغوط بشأن البنوك ومخاوف الركود ونزوح تدفقات المستثمرين”.

كما خفض البنك توقعات طلب أوروبا وأمريكا الشمالية في 2023 مع رفع توقعاته بالنسبة للصين.

وأدى ذلك إلى خفض 600 ألف برميل يوميًا في تقديرات 2024 مع الإبقاء على توقعات الطلب في 2023 دون تغيير.

أكبر خسارة أسبوعية

سجل النفط أكبر خسارة أسبوعية منذ شهور، بعد أن أنهى النفط التعاملات منخفضاً الجمعة الماضية متخلياً عن مكاسبه المبكرة.

ودفعت مخاوف بشأن القطاع المصرفي الخامين القياسيين لتسجيل أكبر خسائرهما الأسبوعية في شهور، حيث بلغ متوسط التراجع في أسعار الخام خلال الأسبوع نحو 12.5%.

اقرأ أيضا:
الكلمات الدلالية:
أسعار النفط أسعار خام برنت النفط برنت خام برنت

مواد ذات صلة

المزيد
قوات الأمن الخاصة تعلن عن وظائف برتبة جندي.. الشروط ورابط التقديم

قوات الأمن الخاصة تعلن عن وظائف برتبة جندي.. الشروط ورابط التقديم

٠٣:٥٩ م، الثلاثاء، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
حلب تُباد.. وأمريكا وروسيا تتناوشان إعلامياً دون حراك (صور)

حلب تُباد.. وأمريكا وروسيا تتناوشان إعلامياً دون حراك (صور)

٠٧:٣٤ م، الخميس، ٢٩ سبتمبر ٢٠١٦
روسي يبيع جائزة «نوبل للسلام» بـ103.5 مليون دولار دعمًا لأطفال أوكرانيا

روسي يبيع جائزة «نوبل للسلام» بـ103.5 مليون دولار دعمًا لأطفال أوكرانيا

٠٧:٣٨ ص، الثلاثاء، ٢١ يونيو ٢٠٢٢
المملكة أول دولة عربية تنضم لاتفاقية تفعيل دور منظمة “IALA” دوليًا

المملكة أول دولة عربية تنضم لاتفاقية تفعيل دور منظمة “IALA” دوليًا

١٢:١٨ م، الأحد، ١٢ مارس ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *