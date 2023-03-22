تراجع أسعار النفط في التعاملات الختامية اليوم.. و”برنت” يسجل 75 دولارا

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سجلت أسعار النفط تراجعا جديد اليوم الأربعاء، حيث وصل سعر خام “برنت” إلى 74.69 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 69.06 دولار.

توقعات بنك الاستثمار

ورغم هذا الهبوط، قال بنك الاستثمار – في وقت سابق – إنه صار يتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 94 دولارًا للبرميل في الأشهر الاثني عشر المقبلة، و97 دولارًا في النصف الثاني من 2024، انخفاضًا من 100 دولار سابقًا.

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تراجع أسعار النفط

وقال محللون بالبنك “أسعار النفط تراجعت على الرغم من فورة في طلب الصين نظرًا للضغوط بشأن البنوك ومخاوف الركود ونزوح تدفقات المستثمرين”.

كما خفض البنك توقعات طلب أوروبا وأمريكا الشمالية في 2023 مع رفع توقعاته بالنسبة للصين.

وأدى ذلك إلى خفض 600 ألف برميل يوميًا في تقديرات 2024 مع الإبقاء على توقعات الطلب في 2023 دون تغيير.

أكبر خسارة أسبوعية

سجل النفط أكبر خسارة أسبوعية منذ شهور، بعد أن أنهى النفط التعاملات منخفضاً الجمعة الماضية متخلياً عن مكاسبه المبكرة.

ودفعت مخاوف بشأن القطاع المصرفي الخامين القياسيين لتسجيل أكبر خسائرهما الأسبوعية في شهور، حيث بلغ متوسط التراجع في أسعار الخام خلال الأسبوع نحو 12.5%.