كل ما تريد معرفته عن إصابة العمل.. أبرز الأسئلة والأجوبة

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تعرف إصابة العمل على أنها تلك التي تحدث بسبب العمل أو أثنائه أو بسبب تنقلاته من السكن إلى العمل والعودة منه، أو نتيجة قيامه بمهمة عمل أو أثناء ذهابه لتناول طعامه أو تأدية صلاته.

وفيما يلي أبرز الأسئلة حول إصابة العمل وردود المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عليها:

ماهو تعريف إصابة العمل في النظام؟

عرف النظام في المادة (27) منه إصابة العمل كالتالي:-

1- تعد إصابة عمل كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو يقع له بسبب العمل.

2- كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه من محل سكنه إلى محل عمله وبالعكس، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان المعتاد الذي يتنأول فيه طعامه ، أو أثناء صلاته وبالعكس.

3- الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل.

4- تعد إصابات عمل الأمراض التي يثبت أن سببها العمل.

5- تعد إصابة عمل الأمراض المهنية المحددة في جدول الامراض المهنية.

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ماهي القيمة النقدية التي يحصل عليها المشترك المصاب خلال فترة تعطله المؤقت عن العمل؟

القيمة النقدية التي يحصل عليها المصاب أثناء توقفه عن العمل بسبب إصابة عمل تعتمد على أجره المسجل في التأمينات الاجتماعية حيث يحصل على بدل يومي بنسبة 75% من أجره إذا كان يتعالج على حساب التأمينات وبنسبة 100% من أجره أثناء تمتعه بإجازة في المنزل حتى تستقر حالته بشفاء أو بنسبة عجز.

مامدى التزام صاحب العمل بدفع تعويض إلى المشترك المصاب بإصابة عمل أو إلى أفراد عائلته؟

في حالة تعرض المشترك لإصابة عمل وتم التأكد من ذلك فإن التأمينات تتحمل كافة التعويضات وعدم تحمل صاحب العمل أي تكاليف أو تعويضات حيث تنتقل المسؤولية من صاحب العمل إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

هل تلتزم المؤسسة بنفقات ترحيل المصاب إلى بلده؟

نعم تلتزم المؤسسة بنفقات ترحيل المصاب إلى بلده إذا استقرت حالته بعجز كلي مستديم ومحتاج لمساعدة الغير في تنقلاته وحياته اليومية تطبيقا لحكم المادة (7/1) من لائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية.

ما الذي يستحقه المصاب السعودي إذا كانت نسبة عجزه 100%؟

يستحق المصاب السعودي الذي استقرت حالته بنسبة 100% بسبب إصابة عمل عائدة شهرية بواقع 100% من متوسط أجور الأشهر الثلاثة السابقة على شهر الإصابة بالإضافة إلى معونة الغير بنسبة 50% إذا أقرتها اللجنة الطبية كحد أقصى 3500ريال تضاف على العائدة.

ما مقدار البدل اليومي الذي يصرف للمشترك المصاب؟

يقدر البدل اليومي بواقع (100%) من أجر الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة، أو أجر الشهر الذي التحق فيه بالعمل إذا كانت الإصابة قد وقعت خلال هذا الشهر، ولا يعتد بأي زيادة تطرأ على الأجر بعد حدوث الإصابة لأي سبب كان .

ويخفض البدل اليومي إلى (75%) إذا كان المصاب تحت العلاج على نفقة المؤسسة في إحدى جهات العلاج.

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ما الذي يستحقه المشترك السعودي وغير السعودي المصـاب لوكانت نسبة العجز تقل عن (50%)؟

إذا كانت نسبة العجز الناشئة عن الإصابة تقل عن (50%) فإنه يحق للمصاب الحصول على تعويض مقطوع يعادل (60) مرة من العائدة الشهرية للعجز الجزئي إذا كانت سنة في تاريخ حدوث الإصابة لم تزد على الأربعين.

مثال: سن المشترك (39) عاماً ونسبة عجزه (32%) فإن التعويض المستحق لو كان متوسط أجوره (1000) ريال يكون كالتالي:-

32%×1000×60 = (19200) ريال ، وإذا كانت سنة أكثر من الأربعين فيتم تخفيض قيمة التعويض بمقدار عدد من العائدات الشهرية مساو لعدد السنوات التي تزيد عــن الأربعين ، فلو فرضــنا فــي المثال السابق أن عمر المصاب (47) سنة فيتم تخفيض التعويض بمقدار (7) عائدات كالتالي

(32%×1000×53= 16960 ريال) بشرط أن لاتقل قيمة التعويض عن (36) مرة ولاتجاوز مبلـــــــغ (165000) ريال ، وتعتبر كسور السنة، سنة كاملة إذا كانت ستة أشهر فأكثر.

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متى تُقبل الإصابة كإصابة عمل؟

إذا كان العامل مسجلاً في التأمينات وتعرض لإصابة أثناء العمل أو بسبب العمل وفي حالة تعرضه لحادث مروري عند انتقاله من مقر السكن إلى مقر العمل والعكس أو انتقاله بناء على مهمة مكلف بها من قبل صاحب العمل أو في حالة انتقال من مقر العمل إلى مقر المكان الذي يتنأول فيه طعامه

هل هناك فترة زمنية محددة معينة يتعين فيها المطالبة بصرف الحقوق التأمينية في فرع الأخطار المهنية؟

نعم يوجد فترة زمنية محددة يتعين فيها المطالبة بصرف الحقوق التأمينية ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة بالنسبة لأي من هذه التعويضات. وذلك وفقا لما يلي:

– لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة وبدلات الانتقال والإقامة ومنحة عائلة المتوفى بعد مرور سنة واحدة من تاريخ الاستحقاق.

– ولا تقبل المطالبة بالعائدة الشهرية والتعويضات المقطوعة المستحقة عن الإصابة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق،

إذا حدثت انتكاسة أو مضاعفة للإصابة كيف تُحسب العائدة ؟

إذا حدثت الانتكاسة أو المضاعفة والمشترك على رأس عمل خاضع لفرع الأخطار المهنية، تحسب العائدة على أساس متوسط أجر الاشتراك خلال الثلاثة أشهر السابقة على حدوث الإصابة الأصلية، أو الثلاثة أشهر السابقة على حدوث الانتكاسة أو المضاعفة أي المتوسطــين أكبر .

أما إذا حدثت الانتكاسة أو المضاعفة بعد انتهاء علاقة العمل, أو حدثت والمشترك على رأس عمل آخر غير خاضع لفرع الأخطار المهنية, فتحسب العائدة على أساس متوسط الأجر خلال الثلاثة أشهر السابقة على الإصابة الأصلية.

وإذا قلت المدة المسجلة لأي من الفترتين المذكورتين في الفقرتين السابقتين عن ثلاثة أشهر يؤخذ بمتوسط أجر الاشتراك الشهري خلال المدة المسجلة.

هل تلتزم المؤسسة بنفقات نقل جثمان المشترك إلى بلده؟

نعم تتحمل المؤسسة نقل جثمان المشترك إلى بلده ،وتتحمل كافة النفقات المترتبة على ذلك من تغسيل وتحنيط والكفن وأي نفقات أخرى من أجل سلامة نقل الجثمان تراها المؤسسة . بشرط أن تكون الوفاة بسبب العمل أو في حالة تقاضي المشترك عائدة عجز مستديم عند وفاته.

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