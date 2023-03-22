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بيان عاجل من سفارة المملكة في القاهرة.. التفاصيل
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بيان عاجل من سفارة المملكة في القاهرة.. التفاصيل

بيان عاجل من سفارة المملكة في القاهرة.. التفاصيل

بيان عاجل من سفارة المملكة في القاهرة.. التفاصيل
٠٣:٢٩:٥٢ م، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في القاهرة اليوم الأربعاء، بيانًا عاجلًا بشأن مواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت في بيان لها نشرته على حسابها في “تويتر”، أنه يطيب للسفارة أن تهنئ المواطنين بحلول شهر رمضان المبارك.

أوقات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

وأكدت أنها تود التنويه على أن أوقات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان ستكون من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

وأضافت أنها تسأل الله عز وجل أن يهل رمضان على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأنه حال الطوارئ يمكن للمواطنين الاتصال على هذا الرقم “01145331197”.

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وأمس، أعلنت المحكمة العليا في المملكة أن يوم الخميس هو غرة شهر رمضان المبارك، وهنأت خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده وجميع المواطنين والمقيمين والمسلمين جميعاً بهذا الشهر الكريم.

خادم الحرمين يهنئ المواطنين بقدوم رمضان

وتوجه الملك سلمان بالتهنئة المواطنين والمسلمين في كل مكان بقرب حلول شهر رمضان المبارك، ويبتهل إلى المولَى جل وعلا أن يحمل في ظلاله هذا العام للأمة الإسلامية وللعالم أجمع بشارات الأمل والسلام.

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القاهرة بيان عاجل رمضان سفارة المملكة شهر رمضان مواعيد الدوام

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