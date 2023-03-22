تحذير مهم.. حبوب منع الحمل تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي

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حذرت دراسة حديثة من أن تناول حبوب منع الحمل يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة تصل إلى 30 في المائة.

وقال علماء من جامعة أكسفورد، إن موانع الحمل الهرمونية، بما فيها اللولب لديها نفس المخاطر المتزايدة، بنسبة تتراوح بين 23 و 32 في المائة.

موانع الحمل وسرطان الثدي

الدراسة، التي نُشرت في مجلة “بلوس ميدسين”، هي الأولى التي تربط بشكل شامل بين جميع أشكال موانع الحمل الهرمونية وسرطان الثدي.

وأظهرت النتائج أن حبوب منع الأحدث التي تحتوي على البروجستيرون فقط، لها نفس مخاطر الإصابة بسرطان الثدي.

وقال الباحثون، إن المخاطر كانت أعلى بشكل كبير لدى النساء الأكبر سنًا منها بين المراهقات والفتيات في العشرينيات، وفقًا لصحيفة “ذا صن”.

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وفي حين أنه من المعروف أن موانع الحمل المركبة تزيد خطر الإصابة بالسرطان، إلا أن الدراسة الجديدة تسلط الضوء على النوع الأحدث من الحبوب.

وقالت مؤلفة الدراسة كيرستين بيري، إنه يجب موازنة المخاطر مقابل “الفوائد الراسخة” لوسائل منع الحمل.

وأضافت: “ترتبط جميع أنواع موانع الحمل التي تحتوي على البروجستيرون فقط بزيادة طفيفة في خطر الإصابة بسرطان الثدي، على غرار موانع الحمل الفموية المركبة”.

وأوضحت أن “المخاطر الزائدة المطلقة المرتبطة باستخدام أي نوع من موانع الحمل الفموية ستكون أقل لدى النساء اللواتي يستخدمنها في سن أصغر منه في الأعمار الأكبر”.

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حبوب منع الحمل المركبة

وتستخدم حبوب منع الحمل المركبة اثنين من الهرمونات – هرمون الاستروجين والبروجسترون – لوقف إطلاق المبيض للبويضة كل شهر، وهي فعالة بنسبة 99.7 في المائة ضد الحمل.

في المقابل، تحتوي حبوب منع الحمل التي تحتوي على البروجستيرون فقط على هرمون واحد وتتسبب في زيادة سماكة مخاط عنق الرحم، مما يمنع الحيوانات المنوية من دخول الرحم بمستوى مماثل من الفعالية.

ويمكن أن تسبب كلا النوعين في مجموعة متنوعة من الآثار الجانبية، بما فيها الرقة في الثدي والشعور بالغثيان، ويمكن أن تؤثر أيضًا على وزن الجسم والمزاج والرغبة الجنسية لدى بعض النساء.

غير أنه لا يزال غير معروف الصلة بين حبوب منع الحمل وسرطان الثدي، لكن الهرمونات المستخدمة فيها ثبت أنها تزيد من خطر الإصابة ببعض سرطانات الثدي.

وقارنت الدراسة الجديدة، كيفية تأثير كلا النوعين من حبوب منع الحمل على خطر الإصابة بالمرض، بعد أن تتبع الباحثون استخدام وسائل منع الحمل في ما يقرب من 10 آلاف امرأة دون سن الخمسين مصابات بسرطان الثدي خلال الفترة ما بين عامي 1996 و2017، مقارنة بأكثر من 18 ألف امرأة غير مصابة.

وأظهرت النتائج أن النساء اللواتي يتناولن أيًا من حبوب منع الحمل أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة تتراوح بين 20 و 30 في المائة.

وأدى استخدام كل منهما لمدة خمس سنوات إلى زيادة الحالات بنسبة 8 لكل 10 آالاف للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 16 و 20 و 265 لكل 100،00 للواتي الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 39 عامًا.

خطر متزايد للإصابة بسرطان الثدي عند استحدام موانع الحمل

قالت الدكتورة كوترينا تيمسينايت، من منظمة سرطان الثدي: “هناك خطر ضئيل متزايد للإصابة بسرطان الثدي لدى النساء أثناء استخدام موانع الحمل التي تحتوي على هرمون البروجسترون فقط”.

وأضافت: “وبالنسبة لكلا النوعين من موانع الحمل، إذا توقفت عن استخدامها، فإن هذا الخطر الإضافي للإصابة بسرطان الثدي يقل بمرور الوقت”.

وأوضحت أن “سرطان الثدي نادر عند الشابات. الزيادة الطفيفة في الخطر خلال الوقت الذي تستخدم فيه المرأة وسائل منع الحمل الهرمونية تعني أنه لا يتم تشخيص سوى عدد قليل من الحالات الإضافية للمرض”.