محتجون يقتحمون مقر الحكومة واشتباكات بمحيط مجلس النواب اللبناني (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام محلية، وقوع اشتباكات في محيط مجلس النواب اللبناني بين عدد من المتظاهرين وقوات الأمن.

المواجهات تزداد بين محتجين وسط بيروت

وأوضحت الوكالة اللبنانية، أن حدة المواجهات تزداد بين محتجين في وسط بيروت والقوات الأمنية ووقوع إصابات بصفوف المتظاهرين.

الأمن اللبناني يطلق القنابل المسيلة للدموع

وأكدت أن الأمن اللبناني أطلق القنابل المسيلة للدموع باتجاه عسكريين متقاعدين حاولوا اقتحام مقر الحكومة.

وأضافت مصادر أمنية تأكيدها وقوع اشتباكات في لبنان بين قوات الأمن ومتظاهرين من المتقاعدين العسكريين حاولوا إزالة الأسلاك الشائكة قرب مقر رئاسة الوزراء اللبناني.

منع المتظاهرين من اقتحام مقر الحكومة

وحاول الأمن اللبناني منع المتظاهرين من اقتحام مقر الحكومة احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد وغلاء الأسعار الذي يتفاقم مع تدني قيمة الليرة اللبناني مقابل الدولار.

استخدام قنابل الغاز لتفريق المحتجين

وأظهرت فيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام قوات الأمن اللبنانية باستخدام قنابل الغاز لتفريق المحتجين من المتقاعدين العسكريين.

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