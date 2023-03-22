أطباء يكشفون أفضل طريقة لاستخدام أدوية الضغط والسكري للصائمين (فيديو)

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كشف أحد الأطباء أفضل طريقة لاستخدام أدوية الضغط في رمضان، قائلا إنه ينصح بأن يأخذ المريض الدواء بعد الفطار بساعتين إذا كان يأخذ جرعة واحدة.

وأضاف – بحسب الإخبارية : “إذا كان المريض يأخذ جرعتين فيُنصح دائما بأن يأخذ جرعة بعد الفطار بساعتين وأخرى بعد السحور”.

أدوية السكر

من جهته، قال عبد الله المنتشري، صيدلي، إنه يتم تقديم أفضل طريقة للاستخدام الأمثل لأدوية السكر للمرضى في رمضان.

وأضاف أن بعض الأدوية تؤخذ مرة واحدة في اليوم وأخرى تؤخذ مرتين وهناك أدوية تؤخذ 3 مرات.

مرضى الضغط

في سياق متصل، قدم أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، نصائح لمرضى الضغط والسكر في رمضان.

وقال في مقطع فيديو إن مرضى الضغط والكوليسترول بحاجة إلى الانتظام في العلاج، لافتا إلى أنه يجب تناول تمرة وكوب ماء ثم بعد ذلك الغداء.

وأضاف: “بالنسبة لمريض السكر لا تأخذ أدوية السكر قبل الإفطار وإنما تناولها بعد الإفطار البعض يحصل له هبوط في حال تناولها مباشرة”.

وتابع: “لا تترك الماء أبدا ويجب شرب الماء بعد الإفطار، بعض الناس يفطر على قهوة وتمر وهذا خطأ لأنه يضغط على الكلى ويجب شرب الماء أولا وقبل أي شيء”.

في سياق آخر، حذر “الخضيري” من غسل الحبوب والبهارات والمكسرات بالماء، تجنبا لتكون السموم الغذائية.

نمو الفطريات

وقال الخضير، عبر “تويتر”: “معظم دراسات التسمم الغذائي والعفن تحذّر من غسل الحبوب والبهارات والمكسرات بالماء.

وأكد أن ذلك يزيد عامل الرطوبة ثم العفن ونمو الفطريات مما يسبب تكوّن السموم الغذائية”.

وأضاف في تغريدته: “يكفي تنقيتها ويمكن نفخها بالهواء فقط دون غسلها بالماء واعادة التجفيف لا يعيد جفافها لانها حبوب وبذور لا تقبل الرطوبة”.

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الهيئات المختصة

وفي وقت سابق، وصف الخضيري من يتحدثون عن الألبان والأجبان، ويدّعون أنها مليئة بالهرمونات، بأنهم “جهلة”، ويتكلمون عن بلد آخر غير المملكة.

وقال الخضيري على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الكثير من الجهلة يحذّرون من الألبان والأجبان ويزعمون أنها مليئة بالهرمونات ووو…الخ.

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