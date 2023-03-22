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بيان مهم من “الأراضي البيضاء” بشأن فوترة الدورة السابعة للمرحلة الأولى في الدمام
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بيان مهم من “الأراضي البيضاء” بشأن فوترة الدورة السابعة للمرحلة الأولى في الدمام

بيان مهم من “الأراضي البيضاء” بشأن فوترة الدورة السابعة للمرحلة الأولى في الدمام

بيان مهم من “الأراضي البيضاء” بشأن فوترة الدورة السابعة للمرحلة الأولى في الدمام
٠٣:٠٤:٤٠ م، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أكد برنامج “الأراضي البيضاء” اليوم الأربعاء، أنه قرر إصدار فوترة الدورة السابعة للمرحلة الأولى في حاضرة الدمام.

وأوضح أن الفوترة صدرت على أكثر من 187 أرضًا واقعة داخل النطاق العمراني المعلن، بمجموع مساحات يتجاوز 83 مليون متر مربع.

فواتير الدورة السابعة لرسوم الأراضي

وأضاف أن فواتير الدورة السابعة لرسوم الأراضي في حاضرة الدمام صدرت في مارس الجاري.

ودعا البرنامج في بيان صحفي اليوم مُلاك الأراضي إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.

إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء

وأشارت إلى أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة منذ إطلاق البرنامج تجاوزت 16000 فاتورة في المدن التي طُبقت فيها الرسوم.

وبينت أن ذلك يضمن فواتير الدورة السابعة للرسوم في حاضرة الدمام في مرحلتها الأولى لعام 1444 / 1445هـ.

63 أرضًا دخلت حيز التطوير أو التداول

وأفاد أنه من الدورة الفوترية السادسة إلى الدورة الفوترية السابعة في حاضرة الدمام، دخلت أكثر من 63 أرضًا حيز التطوير أو التداول في المعروض العقاري.

138 ألفًا وحدة عقارية

ويُمكن أن توفر مساحات الأراضي المفوترة في حاضرة الدمام لهذا العام ما يزيد عن 138 ألفًا وحدة عقارية فيما لو تم تطويرها وإعمارها.

تطوير مشروعات البنية التحتية

يُذكر أن المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء أشارت إلى أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية.

 ونصت المادة: “تحدد الوزارة أوجه الصرف من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.

يمكن الاطلاع على جميع تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة هذا الرابط.

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