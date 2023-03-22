بالمدينة.. بدء تشغيل مشروع “النقل الترددي والعام لخدمة الزائرين في رمضان

تواصل – واس:

أطلقت هيئة تطوير المدينة المنورة خدمات النقل الترددي والنقل العام ضمن مشروع “حافلات المدينة” بأسطول يضم قرابة 200 حافلة.

حافلات حديثة تقدم خدمة نقل الأفراد للمسجد النبوي

وأكدت أن المشروع يضم حافلات حديثة تقدم خدمة نقل الأفراد إلى المسجد النبوي، ومسجد قباء، وإلى محطات متعددة في المدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك هذا العام.

7 مسارات لتقديم خدمة “النقل الترددي”

وحددت الهيئة 7 مسارات لتقديم خدمة “النقل الترددي” لنقل المستفيدين من وإلى المسجد النبوي ومسجد قباء، بدءاً من الساعة الثالثة مساء وتنتهي بعد صلاة التراويح بساعة.

6 مواقع لنقل المستفيدين إلى المسجد النبوي

ويستمر تقديم الخدمة في العشر الأواخر من رمضان إلى ما بعد صلاة القيام بنصف ساعة، وحددت الخدمة 6 مواقع لنقل المستفيدين إلى المسجد النبوي “ذهاباً وعودة” انطلاقاً من:

1 – الإستاد الرياضي.

2 – درة المدينة.

3 – سيد الشهداء.

4 – الجامعة الإسلامية.

5 – حي الخالدية.

6 – حي شطيه.

فيما خصصت موقع الانطلاق السابع في مواقف السيارات في العالية مول لنقل المستفيدين إلى مسجد قباء ذهاباً وعودة.

ودعت هيئة تطوير المدينة المنورة المستفيدين للاطلاع على محطات التوقف الخاصة بخدمة النقل الترددي عبر هذا الرابط، واختيار المحطة للتحقق من نقطة الانطلاق.

98 محطة لتقديم خدمة النقل العام

كما حددت هيئة تطوير المدينة المنورة 98 محطة لتقديم خدمة النقل العام ضمن مشروع “حافلات المدينة” خلال شهر رمضان 1444 ه عبر مسارات محددة تغطي أرجاء المدينة المنورة وتشمل الخدمة خمسة مسارات، تتضمن:

1 – مسار قطار الحرمين – المسجد النبوي وتشمل 3 محطات تعمل على مدار اليوم لتقديم الخدمة على امتداد المسار.

2 – مسار مطار الأمير محمد بن عبد العزيز – المسجد النبوي وتشمل محطتين تقدم الخدمة على مدار اليوم.

3 – مسار جامعة طيبة – العالية ويشمل 34 محطة وتعمل بدءاً من الساعة الـ 3 صباحاً وحتى الـ 3 مساءً.

4 – مسار الميقات – الخالدية ويتضمن 38 محطة تعمل لمدة 12 ساعة بين الـ 3 صباحاً وحتى الـ 3 مساءً.

5 – مسار القصواء – سيد الشهداء ويتضمن 21 محطة لمدة 12 ساعة ما بين الـ 3 صباحاً وحتى الـ 3 مساءً.

ويهدف مشروع “حافلات المدينة” الذي تشرف عليه هيئة تطوير المدينة المنورة إلى تقديم خدمات نقل الزائرين والأهالي إلى المسجد النبوي، ومواقع عديدة في المدينة المنورة خلال دقائق معدودة.

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