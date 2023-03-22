“فعاليات وندوات وجولات”.. “الشؤون الإسلامية” تكشف خطتها لاستقبال رمضان

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جاهزية كافة قطاعاتها لاستقبال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1444هـ بمختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تجهيز المساجد والجوامع وصيانة المكيفات والأجهزة الصوتية وكذلك دورات المياه، حتى يتمكن المصلون من أداء العبادة فيها بكل خشوع وطمأنينة.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ عدد كبير من البرامج الدعوية والعلمية، وتنفيذ برامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في 60 دولة حول العالم؛ سعياً من الوزارة للقيام بالمهمة المناطة بها على الوجه الأكمل.

إكمال كافة التجهيزات

وأوضحت الوزارة أنها أكملت كافة التجهيزات لتنفيذ البرامج الخاصة بالوزارة خارج المملكة، والتي تضمنت برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين حيث تم تخصيص مبلغ 5 ملايين ريال لتنفيذ المشروع في 40 دولة.

وتابعت: وأيضا: برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور حيث تم رفع المخصص المعتمد للمشروع من 200 طن إلى 500 طن ليتم توزيعها على 60 دولة، إضافة لبرنامج الإمامة في الخارج حيث بلغ عدد الدول المستفيدة من البرنامج 18 دولة، وتم إيفاد 54 إمامًا بناء على الطلبات التي وردت من الدول التي سينفذ فيها البرنامج بالتنسيق مع سفارات المملكة بالخارج.

وزودت الوزارة الملحقيات الدينية والمراكز التابعة للوزارة في الخارج بمليون نسخة من الإصدارات المختلفة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

مشاركة دعاة الوزارة

وكذلك مشاركة دعاة الوزارة بالخارج وخريجي الجامعات السعودية في برامج دعوية علمية لتوعية الناس في أكثر من 100 دولة حول العالم بأحكام وفضائل الشهر، وطرح موضوعات في الأمن الفكري وترسيخ الوسطية والاعتدال ونشر مفاهيم التسامح.

وبينت الوزارة أنها هيأت وجهزت 83,439 جامعاً ومسجداً بعموم مناطق المملكة بالتأكد من صيانتها ونظافتها وصيانة الأجهزة وتوفير مواد النظافة، وإطلاق 6.760 برامجاً وفعالية وأنشطة خاصة بشهر رمضان في مساجد وجوامع المملكة.

وتشمل الفعاليات دروساً وكلمات ومحاضرات وندوات وجولات دعوية ودورات تستهدف مختلف شرائح المجتمع للتوعية بآداب وأحكام الصيام.

وأشارت إلى اعتماد مجموعة من الضوابط والشروط لمشاريع تفطير الصائمين منها ما يتعلق بإصدار التصاريح، وكذلك آلية التقيد بالأوامر والتعليمات المنظمة لجمع التبرعات النقدية، والتنبيه على عدم الإسراف والتبذير.

الوجبات المقدمة

وقالت إنه تم التأكيد على أن تكون الوجبات المقدمة من محال مرخص لها من قبل وزارة البلدية، إلى جانب تنظيم ضوابط الاعتكاف.

ولفتت إلى تجهيز فريق عمل من المراقبين والمراقبات وعددهم 6440 مراقباً ومراقبة، للوقوف على الجوامع والمساجد وبحث احتياجاتها وتهيئتها وتجهيزها وتنفيذ أكثر من 250 ألف جولة رقابية خلال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى تنفيذ معهد الأئمة والخطباء دورات متخصصة لمنسوبي المساجد عن الأحكام الفقهية المتعلقة بشهر رمضان تستهدف 170.000 من الأئمة والمؤذنين.

وهيأت الوزارة المواقيت ومساجدها بكافة المستلزمات التي تضمن اكتمال الخدمات باستقبال المعتمرين، وتكليف عدد من الدعاة والمترجمين عبر كبائن التوعية المنتشرة في المواقيت وتوزيع المطبوعات العلمية والدعوية الخاصة بمناسك العمرة، وتنفيذ أكثر من 8.000.000 من الأعمال والمناشط والبرامج التوعوية للمعتمرين والزوار ضمن خطة الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة في شهر رمضان المبارك.

مئات الدعاة والمترجمين

كما كلفت الوزارة مئات الدعاة والمترجمين لإلقاء 51250 منشط تشمل الكلمات الوعظية والدروس العلمية في مساجد الحل ومصليات المنطقة المركزية خلال فترة موسم العمرة المرحلة الثانية، وكذلك تنفيذ مشروع إجابة السائل من خلال كبائن التوعية الإسلامية الميدانية.

وأكدت أنه من المتوقع أن يتم الرد على أكثر من 500.000 سؤال، كما تم تركيب 22 شاشة إلكترونية في مصليات الرجال والنساء لتقديم 6.874.560 رسالة توعوية بخمس لغات عالمية هي العربية والإنجليزية والأردية والإندونيسية والفرنسية، إضافة توزيع 737.800 مطبوعة إرشادية وتوعوية، حيث تبلغ مجموع الأعمال والبرامج الخاصة بتوعية المعتمرين أكثر من 8 ملايين منشط.

وشددت الوزارة على القيام برسالتها في خدمة بيوت الله والعناية بها وقيام منسوبي المساجد بواجبهم المناط بهم، داعية الجميع في حال رصد أي ملاحظات أو قصور في الخدمات بالتواصل مع الوزارة عبر مركز الاتصال الموحد 1933 أو عبر البوابة الإلكترونية.

كما أكدت على أهمية دور المواطن والمقيم في مساندة الوزارة لتحقيق رسالة الوزارة والرقي بخدماتها المقدمة لبيوت الله والمصلين.

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