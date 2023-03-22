أثناء تناول وجبة الإفطار.. نصائح غذائية للصائمين في رمضان (فيديو)

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قدمت آلاء الثنيان، أخصائية التعذية، نصائح غذائية للصائمين أثناء تناول وجبة الإفطار في شهر رمضان.

وقالت لفضائية “الإخبارية”: “عندما يكون الجسم في وضع الصيام، فمن الطبيعي أن نبدأ معه بالتدريج، لأن الشيء المفاجئ نفس عدم وجوده، لذا يعد التدرج شيئًا مهمًا جدًا”.

وأضافت: “البدايىة تكون بالماء دون الإكثار منه، لأن الجسم يتفاجأ بذلك، ممما قد يشكل خطورة كبيرة”.

وفيما يتعلق بالنصائح حول تناول العصائر خلال شهر رمصان، حذرت خبيرة التعذية من أن “الإكثار والتقليل لهما نفس الخطورة”.

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شرب العصائر في رمضان

وتابعت: “دائمًا ننصح بعدم شرب العصائر المحلاة، وننصح بشرب العصائر الطبيعية، لكن ننصح أن تكون العصائر الطبيعية وفق الاحتياج وبكميات معينة ومتوازنة، لأن الإفراط يتسبب مشكلة أيضًا”.

وتنصح وزارة بتناول 3 لتــر من السـوائل فـي فتـرة مــا بين الفطور والســحور وعــدم الإفــراط في والعصائــر المحــاة تناول المشــروبات ألنها غنية بالسكر وكذلــك بالنسبة للشاي والقهوة.

وتقول إن التمر والماء والعصائر الطازجة والــشــوربــات الصحية أفـضـل ما يقدم في بداية الإفطار، حيث تروي العطش، وتمد الجسم باحتياجاته الـمـاسـة مـن الـسكـريـات الجهاز الهضمي.

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نصائح عند إعداد وتحضير الطعام

وأوصت عند إعداد وتحضير الطعام بـ:

-تجنب القلي قدر الإمكان واستخدام طرق بديلة للطهي كالشواء والسلق والتحميص.

-يفضل اســتخدام المرق المصفــى من الدهــون بدلاً من اســتخدام مكعبات الماجي الجاهزة فهي تحتوي على نســبة مرتفعة من األمــاح والدهــون والنكهــات الضارة،

-يستحسن الاستعاضة عن الملح بالتوابل (كمون، قرفة، ليمون، ثوم، بصل بقدونس ………).

-الإقلال مــن ملح الطعــام والتوابــل والزيوت عنـد تحضير الطعــام وتفــادي المأكـولات الغنيـة بالصوديــوم مثل المخلالت والمعلبات.

-إلإقلال من التوابــل الحــارة كالفلفل والشــطة ألنها تهيج الغشــاء المخاطــي للمعــدة فتزيــد الحموضــة واحتقان الغشاء المخاطي للقناة الهضمية.

-يفضـل نـزع الجلـد والدهون عــن الدجــاج واللحــوم قبل طهيها.

-استعمال منتجات الألبان قليلة الدسم لتحضير الوجبات والحلويات.