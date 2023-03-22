عاجل.. تحديد موعد صرف الدعم السكني في رمضان

تواصل – فريق التحرير:

حدد “برنامج سكني”، موعد صرف الدعم السكني المخصص لشهر مارس الذي يوافق أول أسبوع من رمضان.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين، يقول: “هل سيتم تقديم موعد صرف مخصص شهر مارس”.

وأجابت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” بأنه “تم تثبيت تاريخ إيداع الدعم على أن يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين، ويتم الإيداع في مدة اقصاها 3 أيام عمل بعد يوم 24 من الشهر الميلادي كحد أقصى”.

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خطوات الاستعلام عن صرف الدعم السكني

يتمكن جميع مستفيدي برنامج الدعم سكني من الدخول للموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان والاستعلام عن نزول الرواتب، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

-أولاً عليك الدخول لموقع وزارة الإسكان.

-قم بكتابة البيانات المطلوبة وتأكد من صحتها.

-بعد ذلك اضغط على استعلام، ومنها استعلام عن الراتب.

-ستظهر أمامك صفحة بها كافة التفاصيل الخاصة بالراتب الشهري.

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أهلية الحصول على الدعم

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

-أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

-كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالك لأي عقار.

-إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

-أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

-ألا يكون المتقدم مستفيد من أحد برامج الدعم الأخرى.