الأعمار بيد الله.. هل النظام الصحي يطيل عمر الإنسان بالفعل؟

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تتضمن العديد من الدراسات الطبية، نتائج مفادها أن اتباع نظام غذائي أو انتهاج نمط صحي بعينه يمكن أن يطيل عمر الإنسان.

غير أن هذه العبارة “إطالة عمر الإنسان” أثارت الجدل واعتراضات على استخدامها، كونها تتنافى مع معتقد المؤمنين بأن الموت هو أمر يختص الله وحده بتحدبد ميعاده.

ما الفائدة التي قد يجنيها الإنسان؟

لكن في الوقت ذاته يتساءل البعض عن حقيقة الفائدة التي قد يجنيها الإنسان، عند محافظته على صحته، وتجنب العوامل التي قد تلحق ضررًا بها.

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وهذا كان محور سؤال لأحد الأشخاص، يقول: “أنا وجباتي صحية، وأنام في العاشرة مساءً، وألعب رياضة الفجر، وأمشي العصر، وأشرب العصائر الطازجة، ومقاطع للمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وأمارس السباحة يوميًا، ولا يدخن، فهل يزيد ذلك عمري”؟.

زيادة العمر ونقصانه

وأجاب الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب في حسابه عبر موقع “تويتر”، بأن “زيادة العمر ونقصه بيد من على العرش استوى…”.

وأضاف: “أما من الناحية الطبية فإن أسلوب الحياة هذا سيساعدك على أن تعيش بصحة ماحييت”.