“جوجل” تتيح أحد أهم خدماتها “الحصرية” للاستخدام العام

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أعلنت شركة “جوجل” عن إمكانية استخدام الشركات المنافسة لخدمة “روبوت المحادثة” والذي يعد أحد أهم خدماتها الحصرية.

وكانت شركة “ألفابت” التابعة لمجموعة جوجل سارعت في فبراير الفائت إلى استحداث “بارد” بعد الإقبال الواسع على برنامج “تشات جي بي تي” الذي ابتكرته شركة “أوبن ايه آي” الناشئة الأمريكي بالتعاون مع “مايكروسوفت” وأطلقته في نوفمبر الفائت.

وأثارت برمجية “تشات جي بي تي” اهتماما واسعا في العالم بالذكاء الاصطناعي التوليدي بفعل قدرتها على إنشاء نصوص متقنة مثل رسائل البريد الإلكتروني والمقالات والقصائد أو برامج معلوماتية في ثوان فقط.

انتقادات داخلية لمجموعة جوجل

وكانت المجموعة تعرضت لانتقادات داخلية لاستعجالها بإطلاق “بارد” بهدف اللحاق بمايكروسوفت وخصص لواجهة “بارد” موقع مستقل عن محرك جوجل للبحث، مع مساحة يمكن للمستخدم كتابة سؤال فيها.

من جهته، كتب سيسي كولينز نائب رئيس جوجل: “تعلمنا الكثير من اختبار بارد والمرحلة الرئيسة التالية في تحسينه هي الحصول على تعليقات من المزيد من الأشخاص”.

وأضاف “كلما زاد عدد الأشخاص الذين يستخدمونه، كانت النماذج اللغوية الكبيرة أفضل في التنبؤ بالإجابات التي قد تكون مفيدة”.

طرح روبوت الدردشة “بارد”

وفي وقت سابق، أعلنت عملاق التكنولوجيا “جوجل”، طرح روبوت الدردشة “بارد” المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

غير أنه سيكون متاحًا فقط لبعض المستخدمين البالغين بشرط تجاوز عمر المستخدم 18 عامًا.

ويأتي ذلك بعد شهور من الكشف عن “تشات جي بي تي”، الذي بات يحظى بشعبية كبيرة، حيث بإمكانه القيام بالمهام المتعددة، من كتابة النصوص، وحتى تأليف القطع الموسيقية.

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الاطلاع على أحدث المعلومات على الإنترنت

لكنه على النقيض منه، يستطيع المستخدم من خلال “بارد” الاطلاع على أحدث المعلومات على الإنترنت، لأنه مزود بخاصية بحث باسم “جوجل أي تي”.

كما يستطيع الروبوت التحقق من مصادره والتحقق من معلومات منشورة على مواقع، مثل ويكيبيديا.

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