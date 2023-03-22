تحذير وقيود.. من يحق لهم استخدام روبوت الدردشة “بارد” من جوجل؟

تواصل – وكالات:

أعلنت عملاق التكنولوجيا “جوجل”، طرح روبوت الدردشة “بارد” المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

غير أنه سيكون متاحًا فقط لبعض المستخدمين البالغين بشرط تجاوز عمر المستخدم 18 عامًا.

ويأتي ذلك بعد شهور من الكشف عن “تشات جي بي تي”، الذي بات يحظى بشعبية كبيرة، حيث بإمكانه القيام بالمهام المتعددة، من كتابة النصوص، وحتى تأليف القطع الموسيقية.

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الاطلاع على أحدث المعلومات على الإنترنت

لكنه على النقيض منه، يستطيع المستخدم من خلال “بارد” الاطلاع على أحدث المعلومات على الإنترنت، لأنه مزود بخاصية بحث باسم “جوجل أي تي”.

كما يستطيع الروبوت التحقق من مصادره والتحقق من معلومات منشورة على مواقع، مثل ويكيبيديا.

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تحذير من “جوجل”

لكن “جوجل” حذرت من أن “بارد” سيخضع لـ “قيود”، وقالت إنه ربما يشارك معلومات خاطئة ويظهر تحيزًا.

والسبب في ذلك أنه “يتعلم” من معلومات متوفرة في عالم الواقع، يوجد بها تحيزات حاليًا، مما يعني أنه من الممكن أن يظهر في ردوده صورًا نمطية ومعلومات خاطئة، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وتتعامل جوجل بحذر مع طرح أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن لديها الكثير لتخسره إذا نشرت التكنولوجيا معلومات غير دقيقة أو أخذت مستخدميها في الممرات المظلمة.

ويرجع ذلك لأن محرك البحث المهيمن في جوجل أصبح بوابة فعلية للإنترنت لمليارات الأشخاص.

ويزيد هذا من خطر رد الفعل العنيف الذي قد يشوه صورته ويقوض أعماله التي تحركها الإعلانات إذا تصرفت التكنولوجيا بشكل سيئ.