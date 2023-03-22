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مجلس النواب الأردني يوصي الحكومة بطرد سفير الاحتلال
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مجلس النواب الأردني يوصي الحكومة بطرد سفير الاحتلال

مجلس النواب الأردني يوصي الحكومة بطرد سفير الاحتلال

مجلس النواب الأردني يوصي الحكومة بطرد سفير الاحتلال
٠١:٢٤:١٧ م، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام أردنية أن مجلس النواب صوت اليوم، بالتوصية للحكومة على سرعة طرد سفير دولة الاحتلال الصهيوني.

استدعاء سفير الاحتلال لدى ‫عمّان

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر في وزارة الخارجية، أنه تم استدعاء سفير الاحتلال لدى ‫عمّان، في أعقاب التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة لوزير المالية.

وكانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، قد أكدت في وقت سابق إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بإدانة تصرفات وتصريحات الوزير المتطرفة التحريضية، والتي تمثل أيضاً خرقاً للقيم والمبادئ الإنسانية.

وشددت على ضرورة قيام حكومة الاحتلال باتخاذ موقف صريح وواضح إزاء هذه التصرفات المتطرفة، والتصريحات التحريضية الحاقدة المرفوضة من وزير عامل في حكومة الاحتلال.

تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار

وأعلنت أنها ستتخذ جميع الإجراءات السياسية والقانونية الضرورية للتصدي لمثل هذه التصرفات والتصريحات الحاقدة المتطرفة.

وأشارت إلى أن تصرفات وتصريحات هذا الشخص المتطرف الحاقد تظهر للعالم مدى الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وخطورة الفكر العنصري المتطرف الذي يحمله الوزير.

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الكلمات الدلالية:
الأردن التطرف الصهيوني طرد سفير الاحتلال فلسطين مجلس النواب

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