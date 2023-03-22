رابط التقديم.. المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يفتح التوظيف في هذه المجالات
تواصل – فريق التحرير:
أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن فتح باب التقديم لشغل وظائف لحملة الدبلوم فأعلى في عددٍ من المجالات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المجالات الوظيفية
1 – التقييم البيئي.
2 – إدارة الموارد الطبيعية.
3 – علم الأحياء.
4 – التخطيط الإقليمي الحيوي.
5 – علم البيئة.
6 – السياحة المستدامة.
8 – إدارة البيئة.
8 – إدارة السياحة.
9 – التخصصات الأخرى ذات الصلة في مجال تنمية الحياة الفطرية.
موعد التقديم
– أوضح المركز أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/08/27هـ الموافق 2023/03/19م ولمدة 10 أيام.
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الروابط التالية:
– رابط التقديم – (اضغط هنا).
– الإعلان – (اضغط هنا).
– المصدر – (اضغط هنا).
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