رابط التقديم.. المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يفتح التوظيف في هذه المجالات

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن فتح باب التقديم لشغل وظائف لحملة الدبلوم فأعلى في عددٍ من المجالات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المجالات الوظيفية

1 – التقييم البيئي.

2 – إدارة الموارد الطبيعية.

3 – علم الأحياء.

4 – التخطيط الإقليمي الحيوي.

5 – علم البيئة.

6 – السياحة المستدامة.

8 – إدارة البيئة.

8 – إدارة السياحة.

9 – التخصصات الأخرى ذات الصلة في مجال تنمية الحياة الفطرية.

موعد التقديم

– أوضح المركز أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/08/27هـ الموافق 2023/03/19م ولمدة 10 أيام.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الروابط التالية:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

– الإعلان – (اضغط هنا).

– المصدر – (اضغط هنا).

اقرأ أيضًا:

جسارة لبرامج البنية التحتية” تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

وظائف شاغرة بخدمات الملاحة الجوية” للعمل في جدة.. الشروط ورابط التقديم