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رابط التقديم.. المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يفتح التوظيف في هذه المجالات

رابط التقديم.. المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يفتح التوظيف في هذه المجالات

رابط التقديم.. المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يفتح التوظيف في هذه المجالات
٠١:٠٥:٤٣ م، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن فتح باب التقديم لشغل وظائف لحملة الدبلوم فأعلى في عددٍ من المجالات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المجالات الوظيفية

1 – التقييم البيئي.

2 – إدارة الموارد الطبيعية.

3 – علم الأحياء.

4 – التخطيط الإقليمي الحيوي.

5 – علم البيئة.

6 – السياحة المستدامة.

8 – إدارة البيئة.

8 – إدارة السياحة.

9 – التخصصات الأخرى ذات الصلة في مجال تنمية الحياة الفطرية.

موعد التقديم

– أوضح المركز أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/08/27هـ الموافق 2023/03/19م ولمدة 10 أيام.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الروابط التالية:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

– الإعلان – (اضغط هنا).

– المصدر – (اضغط هنا).

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