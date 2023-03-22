الأمم المتحدة تحذر من “خطر وشيك”: أزمة مياه عالمية

تواصل – وكالات:

حذر تقرير للأمم المتّحدة من “خطر وشيك” بحدوث أزمة عالمية جراء الاستهلاك المفرط للمياه والتغيّر المناخي، مما جعل “نقص المياه مستوطنًا” في جميع أنحاء العالم.

وجاء التحذير في سياق تقرير لمؤتمر الأمم المتّحدة للمياه ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

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مليارا شخص يفتقرون إلى مياه نظيفة

وصدر التقرير في نيويورك قبيل ساعات من افتتاح مؤتمر نادر حول هذه القضية الشائكة.

وقدر أن نحو ملياري شخص يفتقرون إلى مياه شرب مأمونة في حين يفتقر 3.6 مليار شخص إلى خدمات صرف صحّي موثوق بها.

وحذر الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش من أن العالم “يسير بشكل أعمى في طريق خطر”، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

وقال إن الإفراط في استخدام المياه الجوفية وارتفاع درجة حرارة سطح الكوكب والتلوّث تؤدي مجتمعة إلى “استنزاف شريان حياة البشرية” المتمثّل بالمياه.

وبحسب التقرير، فإن استخدام المياه زاد حول العالم بنسبة تناهز 1 في المائة سنويًا على مدار السنوات الأربعين الماضية.

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إهدار لمخزون المياه الجوفية

ويلجأ البشر لمواجهة هذا العطش، إلى المياه الجوفية.

غير أنهم لا يتوانون عن استخراج المياه بكميات مفرطة في بعض الأحيان: ما بين 100 و200 كيلومتر مكعب من احتياطيات المياه الجوفية تنضب كل عام، وفقًا للتقرير.

ولفت التقرير إلى أنّ حوالي 10 في المئة من سكّان العالم يعيشون في دول تعاني من مستوى إجهاد مائي (العلاقة بين استخدام المياه وتوافرها) عالٍ أو حرج، ممّا يحدّ “بشكل كبير” من توافر المياه لتلبية احتياجات الناس.

ومن المتوقع بحسب التقرير، أن يرتفع عدد سكان المناطق الحضرية المعرّضين لخطر نقص المياه من 933 مليون نسمة في عام 2016 إلى ما بين 1.7 و 2.4 مليار نسمة في عام 2050.