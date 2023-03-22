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تطبيقان شهيران للتواصل الاجتماعي يواجهان اتهامًا بحذف حسابات مستخدميهما

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تطبيقان شهيران للتواصل الاجتماعي يواجهان اتهامًا بحذف حسابات مستخدميهما

تطبيقان شهيران للتواصل الاجتماعي يواجهان اتهامًا بحذف حسابات مستخدميهما

تطبيقان شهيران للتواصل الاجتماعي يواجهان اتهامًا بحذف حسابات مستخدميهما
٠١:٢١:٥٧ م، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يواجه تطبيقا “واتس آب” و”تليجرام” اتهامًا جديدًا بحذف حسابات عدد من المستخدمين، وهو ما نفته تقارير تقنية متخصصة، بحسب وكالة “نوفوستي” الروسية.

وفي الآونة الأخيرة، زعمت بعض التقارير  أن برامج واتس آب وتليجرام ستبدأ بحظر حسابات بعض المستخدمين اعتبارًا من 21 مارس الجاري في حال لم تستخدم هذه الحسابات لفترة زمنية معينة.

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تليجرام يسمح بميزة مهمة

وبحسب وكالة “نوفوستي”، فإن  تليجرام لا يزال يسمح للمستخدم باختيار المدة التي يتوقف فيها حسابه عن العمل في حال عدم استخدامه، ويمكن تحديد المدة بشهر واحد، أو ثلاث أشهر، أو ستة أشهر، أو سنة”.

أما تطبيق “واتس آب”، فكشفت المواقع الرسمية، فإنه يتم حذف الحساب إذا لم يكن متصلا بالإنترنت لمدة 120 يومًا، حيث تعتبر الشركة أن الرقم أصبح يمتلكه شخص آخر.

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في سياق متصل، يعد تطبيق “تليجرام” واحدًا من أكثر التطبيقات الاجتماعية التي تهتم بعنصر الأمان، حيث يستخدم سيرفرات عالية التشفير، كما يحتوي على عدد من المميزات الحصرية أبرزها تلك المتعلقة بإرسال الرسائل في وقت لاحق إذا أراد المستخدم ذلك.

الكلمات الدلالية:
التقنية التواصل تطبيقات التواصل تليجرام واتس آب

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