“سعود الطبية”: هؤلاء المرضى عليهم متابعة الطبيب كل يوم في رمضان

تواصل – واس:

قدمت مدينة الملك سعود الطبية عدة نصائح لمرضى السكري قبل دخول شهر رمضان لكي يتمكنوا من الصيام بدون مشاكل صحية.

وأوضحت أنها تنصح هؤلاء المرضى بتجنب أي شئ يضر صحتهم؛ سواء بسبب ارتفاع مستوى السكري أو انخفاضه.

أهمية متابعة الطبيب في رمضان

وأضافت أن من أهم ما ينصح به المريض هو المتابعة مع الطبيب حتى يساعده على ضبط معدل السكر في الدم أثناء الصيام.

وأكدت أن متابعة الطبيب مهمة لوصف أنواع الأغذية التي يجب على مريض السكري عدم تناولها بكثرة، وأغذية أخرى يمكن الاعتماد عليها.

وبينت أهمية دور الطيب في قياس نسبة السكر بشكل يومي في رمضان، مع ملاحظة أعراض ارتفاع السكر في الدم وهي الشعور بالدوخة أو الصداع الشديد وغيرها من الأعراض.

أهمية البدء في تناول وجبة الإفطار عند الأذان

وأكدت على أهمية البدء في تناول وجبة الإفطار عند الأذان بشكل مباشر وتقسيمها إلى وجبات صغيرة، حيث يمكن البدء بتناول كوب من الماء مضافاً إليه حبات من التمر، والابتعاد عن الأطعمة المقلية والتي تحتوي على كميات دهون عالية.

الحرص على تناول نسبة عالية من الماء

وأضافت أنه يجب بعد الإفطار الحرص على تناول نسبة عالية من الماء لتعويض السوائل المفقودة خلال الصيام، وتقليل تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين إلى جانب المشروبات الغازية، واستبدالها بالعصائر الطازجة التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن.

ونوهت المدينة على أهمية استبدال الخبز الأبيض بالخبز الذي يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة ومنها الخبز الأسمر وخبز الشوفان.

ضرورة تأخير وجبة السحور

وشددت على تأخير وجبة السحور الذي يجب أن يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم والاعتماد على تناول الحبوب الكاملة والفواكه، وإضافة زيت الزيتون مع الابتعاد عن الدهون الضارة.

بأمر الطيب.. هؤلاء ممنوعون من الصيام

ونصحت مجموعة من المرضى بعدم الصيام حتى لا يكون هناك خطر على صحتهم وهم:

1- مرضى السكري الحوامل.

2 – مرضى السكري من النوع الأول.

3 – مرضى السكري الذين لديهم انخفاضات متكررة أو الذين لا يشعرون بأعراض الانخفاض.

4 – مرضى السكري المصاحب للفشل الكلوي أو تشمع الكبد، حيث يكونون معرضين لانخفاض السكر في الدم.

5 – إذا كان معدل السكر أقل من 100 وأكثر من 300 وملتقى على الإفطار أكثر من ساعتين فيجب إيقاف الصيام والإفطار وذلك بسبب الأخطار المترتبة على إكمال الصيام.

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