“غوتيريش” يهنئ العالم الإسلامي بشهر الصيام: رمضان كريم

تواصل – فريق التحرير:

هنأ أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، العالم الإسلامي بقدوم شهر رمضان المبارك، داعيًا لاستغلال هذا الشهر في بناء “عالم أكثر عدلاً وإنصافًا”.

التهنئة بشهر رمضان

وقال غوتيريش في رسالة التهنئة التي نشرها عبر حسابه على تويتر: “أبعث بأحر تمنياتي للمسلمين في جميع أنحاء العالم وهم يستقبلون شهر رمضان المبارك”.

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رمضان كريم

وأضاف: “أضم صوتي إلى كل من يحتفل بشهر رمضان في الدعوة إلى السلام والتضامن والاحترام المتبادل”.

وأضاف: “دعونا نستمد الإلهام من هذا الشهر المبارك ونبني عالمًا أكثر عدلا وإنصافا للجميع. رمضان كريم”.

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15 دولة عربية تصوم رمضان الخميس

وتستقبل معظم الدول الإسلامية الشهر الكريم يوم غد الخميس، حيث أعلنت 15 دولة عربية أن الخميس 23 مارس هو غرة شهر رمضان.

وهذه الدول هي: المملكة العربية السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، البحرين، العراق، اليمن، مصر، فلسطين، لبنان، تونس، السودان، سوريا، ليبيا، جيبوتي.

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5 دول تستطلع هلال رمضان الأربعاء

وأعلن الأردن والمغرب وسلطنة عمان والجزائر، وموريتانيا، أن استطلاع الهلال سيكون مساء الأربعاء، وفق بيانات منفصلة سابقة وإعلام محلي.

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دولتان لم تعلن موقفهما رسميًا

ولم يصدر عن الصومال وجزر القمر إفادات رسمية بشأن موعد هلال شهر رمضان، حتى الساعة 10: 22 ت.غ.