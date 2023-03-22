ضبط مواطنين بحوزتهم مواد مخدرة وسلاحًا ناريًا وطلقات حية في تبوك

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أنها ألقت، اليوم الأربعاء، القبض على مواطنين بمنطقة تبوك شمال المملكة.

وأوضح أنها وجدت بحوزتهما 99.7 كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، و 23,390 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.

وأضافت أنها وجدت بحوزتهما أيضًا 199 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وسلاحاً نارياً، وطلقات حية.

وأكدت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ضبط مخالف لنظام أمن الحدود ومواطن في جدة

في الوقت نفسه، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطن.

وأشارت إنها وجدت بحوزتهما 106,320 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر في محافظة جدة، مؤكدة أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

الاحتفال بالملتحقين بالأنشطة التدريبية التخصصية

يأتي هذا في الوقت الذي احتفت فيه المديرية العامة لمكافحة المخدرات بتخريج الملتحقين بالأنشطة التدريبية التخصصية من منسوبيها، التي أقيمت في أكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز، وذلك بحضور مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني.

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