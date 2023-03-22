الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
ضبط مواطنين بحوزتهم مواد مخدرة وسلاحًا ناريًا وطلقات حية في تبوك
ممر شرفي وهدايا.. مدرسة تحتفل بخروج أحد طلابها من المستشفى (فيديو)
وإصابات بالاختناق.. قوات الاحتلال تعتقل 28 فلسطينيًا في الضفة الغربية
مصر.. هزة أرضية تضرب أسوان بقوة 4 درجات
“جسارة لبرامج البنية التحتية” تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالمؤسسة العامة لجسر الملك في هذه التخصصات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ضبط مواطنين بحوزتهم مواد مخدرة وسلاحًا ناريًا وطلقات حية في تبوك

ضبط مواطنين بحوزتهم مواد مخدرة وسلاحًا ناريًا وطلقات حية في تبوك

ضبط مواطنين بحوزتهم مواد مخدرة وسلاحًا ناريًا وطلقات حية في تبوك
١٢:٢٨:٣٠ م، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أنها ألقت، اليوم الأربعاء، القبض على مواطنين بمنطقة تبوك شمال المملكة.

وأوضح أنها وجدت بحوزتهما 99.7 كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، و 23,390 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.

وأضافت أنها وجدت بحوزتهما أيضًا 199 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وسلاحاً نارياً، وطلقات حية.

 وأكدت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ضبط مخالف لنظام أمن الحدود ومواطن في جدة

في الوقت نفسه، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطن.

وأشارت إنها وجدت بحوزتهما 106,320 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر في محافظة جدة، مؤكدة أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

الاحتفال بالملتحقين بالأنشطة التدريبية التخصصية

يأتي هذا في الوقت الذي احتفت فيه المديرية العامة لمكافحة المخدرات بتخريج الملتحقين بالأنشطة التدريبية التخصصية من منسوبيها، التي أقيمت في أكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز، وذلك بحضور مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني.

اقرأ أيضًا:

مكافحة المخدرات” تضبط مواطنًا ومقيمًا في جدة.. وتكشف ما عُثر عليه بحوزتهما

الصورة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية تبوك جدة سلاح ناري ضبط مواطنين مواد مخدرة

مواد ذات صلة

المزيد
الجيش اليمني يحبط تسلل الانقلابيين عبر الضالع.. ويقتل أربعة

الجيش اليمني يحبط تسلل الانقلابيين عبر الضالع.. ويقتل أربعة

٠٢:٤٢ م، الجمعة، ٢٨ أكتوبر ٢٠١٦
هيئة عسير توضح حقيقة فيديو منع الطالبات من ارتياد المكتبة

هيئة عسير توضح حقيقة فيديو منع الطالبات من ارتياد المكتبة

٠٧:٣٨ م، السبت، ٢٨ فبراير ٢٠١٥
«تواصل» تكشف استغلال الإعلام البريطاني لمذيعة شيعية لتشويه صورة المملكة

«تواصل» تكشف استغلال الإعلام البريطاني لمذيعة شيعية لتشويه صورة المملكة

٠١:٥٦ ص، الثلاثاء، ٠٤ أبريل ٢٠١٧
العثور على طفلة حائل المفقودة متوفاة داخل سيارة متعطلة

العثور على طفلة حائل المفقودة متوفاة داخل سيارة متعطلة

١٠:٥١ م، الأحد، ٢٥ يونيو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *