وإصابات بالاختناق.. قوات الاحتلال تعتقل 28 فلسطينيًا في الضفة الغربية

تواصل – واس:

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم 28 فلسطينيًا، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة لمناطق متعددة في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير أن الاعتقالات تركزت في الخليل وبيت لحم ورام الله، بعد اقتحامها ومداهمة منازل للفلسطينيين.

الاحتلال يعزل قادة الأسرى داخل السجون

في السياق ذاته، قالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في بيان: إن الاحتلال قام بعزل قادة الأسرى داخل السجون في محاولة لكسر خطواتهم النضالية، والتي ستبدأ غداً، بالإضراب عن الطعام، استكمالاً لخطواتهم النضالية التي بدأت قبل 35 يومًا.

وأشارت أن قادة الأسرى الذين تم عزلهم شرعوا بالإضراب عن الطعام أمس، تمهيداً لبدء الإضراب في كافة سجون الاحتلال، وذلك رفضاً لإجراءات الاحتلال التي تتعمد حرمان الأسرى من حقوقهم الإنسانية.

إصابات بالاختناق خلال مواجهات في الخليل

وحسب وكالة “وفا”، فقد أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، واعتقل ستة آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، عدة مناطق بمحافظة الخليل.

ونقلت عن مصادر محلية إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عند مثلث العين في بيت امر، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز باتجاههم، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وأضافت أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص صوب خزانات مياه المواطنين على أسطح المنازل، خاصة بمنطقة عصيدة، ما أدى إلى تلف عدد منها.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب الخليل، واعتقلت الشاب أنس شديد، كما اقتحمت مخيم الفوار واعتقلت الشاب عبد الله القصاص.

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