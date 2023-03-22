الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
وإصابات بالاختناق.. قوات الاحتلال تعتقل 28 فلسطينيًا في الضفة الغربية
مصر.. هزة أرضية تضرب أسوان بقوة 4 درجات
“جسارة لبرامج البنية التحتية” تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالمؤسسة العامة لجسر الملك في هذه التخصصات
شجاعة نادرة.. شاهد مافعله الأطباء داخل غرفة العمليات أثناء زلزال باكستان
“الموارد البشرية”: على الموظفين القيام بهذا الإجراء حال زيادة ساعات العمل في رمضان

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

وإصابات بالاختناق.. قوات الاحتلال تعتقل 28 فلسطينيًا في الضفة الغربية

وإصابات بالاختناق.. قوات الاحتلال تعتقل 28 فلسطينيًا في الضفة الغربية

وإصابات بالاختناق.. قوات الاحتلال تعتقل 28 فلسطينيًا في الضفة الغربية
١٢:٠٦:٠٢ م، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم 28 فلسطينيًا، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة لمناطق متعددة في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير أن الاعتقالات تركزت في الخليل وبيت لحم ورام الله، بعد اقتحامها ومداهمة منازل للفلسطينيين.

الاحتلال يعزل قادة الأسرى داخل السجون

في السياق ذاته، قالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في بيان: إن الاحتلال قام بعزل قادة الأسرى داخل السجون في محاولة لكسر خطواتهم النضالية، والتي ستبدأ غداً، بالإضراب عن الطعام، استكمالاً لخطواتهم النضالية التي بدأت قبل 35 يومًا.

وأشارت أن قادة الأسرى الذين تم عزلهم شرعوا بالإضراب عن الطعام أمس، تمهيداً لبدء الإضراب في كافة سجون الاحتلال، وذلك رفضاً لإجراءات الاحتلال التي تتعمد حرمان الأسرى من حقوقهم الإنسانية.

إصابات بالاختناق خلال مواجهات في الخليل

وحسب وكالة “وفا”، فقد أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، واعتقل ستة آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، عدة مناطق بمحافظة الخليل.

ونقلت عن مصادر محلية إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عند مثلث العين في بيت امر، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز باتجاههم، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وأضافت أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص صوب خزانات مياه المواطنين على أسطح المنازل، خاصة بمنطقة عصيدة، ما أدى إلى تلف عدد منها.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب الخليل، واعتقلت الشاب أنس شديد، كما اقتحمت مخيم الفوار واعتقلت الشاب عبد الله القصاص.

اقرأ أيضًا:

الخارجية الفلسطينية تدين المواقف والتصريحات التحريضية للاحتلال

البرلمان العربي: تصريحات الاحتلال العنصرية دعوة للعنف ضد الفلسطينيين

المملكة تدين وتستنكر التصريحات العنصرية لأحد مسؤولي حكومة الاحتلال بحق فلسطين

الكلمات الدلالية:
اعتقالات الخليل الضفة الغربية القدس المحتلة فلسطين قوات الاحتلال

مواد ذات صلة

المزيد
المملكة من «الأمم المتحدة»: ملتزمون بالاتفاقيات الدولية لـ«مكافحة المخدرات»

المملكة من «الأمم المتحدة»: ملتزمون بالاتفاقيات الدولية لـ«مكافحة المخدرات»

٠٩:٢٦ م، الأربعاء، ١٥ مارس ٢٠١٧
«الصحة»: إيقاف مُدعي العلاج بـ«الكي» في القصيم

«الصحة»: إيقاف مُدعي العلاج بـ«الكي» في القصيم

٠٦:١٩ م، الجمعة، ٢٧ يناير ٢٠١٧
«الأرصاد»: رؤية غير جيدة بسبب الأتربة على الرياض حتى صباح الخميس

«الأرصاد»: رؤية غير جيدة بسبب الأتربة على الرياض حتى صباح الخميس

١١:٣٣ م، الأربعاء، ٢٨ ديسمبر ٢٠١٦
جسر الملك فهد يرفع استعداداته لخدمة المسافرين خلال إجازة عيد الأضحى

جسر الملك فهد يرفع استعداداته لخدمة المسافرين خلال إجازة عيد الأضحى

٠٩:٠٥ م، السبت، ١٠ سبتمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *