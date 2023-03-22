مصر.. هزة أرضية تضرب أسوان بقوة 4 درجات

تواصل – فريق التحرير:

تعرضت مدينة أسوان جنوبي مصر، الأربعاء، إلى هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر.

جاء ذلك بحسب بيان صار عن “المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية” المعني برصد الزلازل في مصر.

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هزة أرضية بقوة 4 درجات

وأفاد البيان، بأن “محطاته سجلت الأربعاء حدوث هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر على بعد 17 كلم شمال شرق أسوان بعمق 10 كلم”.

وأضاف: “ورد للمعهد ما يفيد الشعور بالقوة ولم يرد وقوع أي خسائر في الممتلكات أو الأرواح”.

وفي 12 أكتوبر 1992، شهدت مصر زلزالا بقوة 5.8 درجات وكان مركزه السطحي بالقرب من قرية دهشور على بعد 35 كلم إلى الجنوب الغربي من القاهرة، وخلف آلاف الضحايا.

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ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب باكستان إلى 9 وإصابة العشرات

وفاة 9 أشخاص في زلزال باكستان

ومن ناحية أخرى، أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب ليلة أمس مناطق مختلفة في باكستان والجهات الحدودية منها.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول حكومي تأكيده وفاة 9 أشخاص على الأقل وإصابة 44 جراء الزلزال الذي ضرب البلاد.

وأوضحت السلطات أن زلزالاً ضرب بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر معظم أنحاء باكستان وأفغانستان.

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