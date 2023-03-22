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وحالة من القلق.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز قبالة ساحل جارتها الشرقي
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وحالة من القلق.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز قبالة ساحل جارتها الشرقي

وحالة من القلق.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز قبالة ساحل جارتها الشرقي

وحالة من القلق.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز قبالة ساحل جارتها الشرقي
١٢:٣٠:٠٧ م، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

وسط حالة من القلق الدولي والإقليمي، أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، صاروخ كروز بعيد المدى سقط في البحر الشرقي.

وأفادت وكالة يونهاب الكورية، بإطلاق كوريا الشمالية عدد من صواريخ “كروز” الإستراتيجية بعيدة المدى.

كوريا الشمالية تكثف تجاربها العسكرية

والأسبوع الماضي، كثفت كوريا الشمالية تجاربها العسكرية في الأسابيع القليلة الماضية وأطلقت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات.

محاكاة لهجوم نووي مضاد

 وأجرت محاكاة لهجوم نووي مضاد على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مطلع الأسبوع.

وأكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أن كوريا الشمالية يجب أن تكون مستعدة لشن ضربات نووية مضادة في أي وقت لردع الحرب.

واتهم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بتوسيع التدريبات العسكرية المشتركة قرب حدود بلاده.

وجاءت تصريحات كيم بعد “توجيه” التدريبات التكتيكية المشتركة للوحدات التشغيلية التي تحاكي هجوما نوويًا مضادًا، ضد الأعداء.

وتم تقسيم تدريبات الهجوم النووي المضاد لكوريا الشمالية الذي استمر يومين إلى تمرين لإدارة نظام التحكم في الضربات النووية.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا البحر الجنوبي الشرقي التجارب النووية صواريخ كروز كوريا الجنوبية كوريا الشمالية

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