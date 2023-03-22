“جسارة لبرامج البنية التحتية” تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

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أعلنت شركة جسارة لبرامج البنية التحتية “JASARA”، عبر موقع “لينكد إن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدّة مدن.

وأوضحت الشركة أن الوظائف ستكون وفقا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

رئيس بناء القاعدة (إدارة التصميم M45) – الخط. مدير العلاقات الحكومية. أخصائي HSE. مدير المشروع. كبير مستشاري العلاقات الحكومية. مدير العقد. المدير التجاري. مدير الإعداد الأول (CF-HR-0031). فني نظم المعلومات الجغرافية – الخط. مدير المشروع. والمزيد …

عن الشركة

جسارة (Jasara PMC) هي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة وشركة جاكوبس للإستشارات الهندسية؛ لتكون الشركة الرائدة في إدارة برامج البنية التحتية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والمنطقة.