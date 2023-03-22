ممر شرفي وهدايا.. مدرسة تحتفل بخروج أحد طلابها من المستشفى (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

احتفل طلاب مدرسة حبونا الابتدائية بمنطقة نجران، بخروج زميلهم الطالب صالح عبدالله من المستشفى.

وأقام الطلاب ممرًا شرفيًا لزميلهم، الذي ظهر يتوسط اثنين من معلمي المدرسة، وفقًا لمقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بالمملكة.

كما قامت إدراة المدرسة بتكريم الطالب ومنحه الهدايا التذكارية بمناسبة شفائه.

وأثار موقف الطلاب والمدرسة، استحسان المتابعين، الذين أثنوا على الروح الطيبة تجاه الطالب المريض.

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كيف يؤدي الطالب المريض الامتحانات؟

وحددت وزارة التعليم في نوفمبر الماضي، آلية معالجة حالات الطلاب الذين تمنعهم ظروفهم من أداء الاختبارات:

-يجري اختبار الطالب المريض الذي تمنعه ظروفه الصحية من الحضور للاختبار، في مقر تنويمه.

-وتشكل المدرسة لجنة مكونة من اثنين من المعلمين لاختباره.

-يكون ذلك بعد التأكد من وضعه ورغبته في تأدية الاختبار بموجب خطاب موافقة من ولي أمره.

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الطالب المنوم في المستشفى

ويسري الأمر على الطالب المنوم في المستشفى وهو من خارج المنطقة.

وتقوم إدارة التعليم -الموجود فيها الطالب- بتوجيه إحدى مدارسها القريبة من مقر تنويمه لتشكيل لجنة من المعلمين لاختباره.

ويكون ذلك من خلال التنسيق مع الإدارة التعليمية التي يتبعها والتأكد من حالته ومعلوماته، ومن ثم ترسل نتيجته رسميًا لهم.