طالبات يحتفلن بالدكتورة “هيفاء جمل” التي فقدت ابنتها الوحيدة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماع، مقطع فيديو لطالبات بـ “جامعة عفت” بـ جدة يحتفلن بالدكتورة هيفاء جمل، التي فقدت ابنتها الوحيدة في حادث مروري.

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حادثة أليمة

وتوفيت نورة ابنة الدكتورة هيفاء، في حادث سير قبل سنوات عن عمر يناهز 17 عامًا.

وأدخلت وفاتها والدتها في حالة نفسية صعبة وأحدثت بها جُرحًا لم يندمل حتى الآن، حيث لا تزال تبكيها كلما تذكرتها حتى بعد مضي أكثر من 20 عامًا على وفاتها، إلى الحد أنها لم تتمالك دموعها وبكتها في أحد اللقاءات التلفزيونية.

رئاسة جامعة عفت

وشغلت الدكتورة هيفاء الكثير من المناصب العليا في المملكة، من بينها رئاسة جامعة عفت، وهي عضو في مجلس الأمناء بجامعة المؤسس منذ عام 2022.

وواصلت دراستها العليا بالولايات المتحدة، وحصلت على دكتوراة في السياسة العامة، ولها عدد من الكتب والمقالات والخطابات.

من أقوى ثلاثين امرأة سعودية

حصلت على جوائز عدة، وصنفت ضمن أقوى ثلاثين امرأة سعودية، وفقًا لمجلة “أرابيان بيزنس”.