سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالمؤسسة العامة لجسر الملك في هذه التخصصات

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أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

1 – أخصائي الأمن السيبراني:

* المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات أو هندسة البرمجيات أو علوم الحاسب الآلي أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية، مع خبرة سنتين في أي مجال ذي صلة، سنتين منها في مجال الأمن السيبراني.

2 – كبير أخصائيين إدارة البيانات:

* المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو إدارة البيانات او المجالات الأخرى ذات الصلة.

– يفضّل الحصول على درجة الماجستير أي شهادة تخصصية ذات صلة تعتبر ميزة إضافية.

– خبرة لا تقل عن 7 سنوات لحاملي البكالوريوس خبرة لا تقل عن 5 سنوات لحاملي الماجستير منها سنتين في منصب قيادي / إشرافي.

إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

* طريقة التقديم:

وأوضحت المؤسسة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– كبير أخصائيين إدارة البيانات – (اضغط هنا).

– أخصائي الأمن السيبراني – (اضغط هنا).

– المصدر – (اضغط هنا).