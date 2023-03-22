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“جسارة لبرامج البنية التحتية” تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالمؤسسة العامة لجسر الملك في هذه التخصصات
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سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالمؤسسة العامة لجسر الملك في هذه التخصصات

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالمؤسسة العامة لجسر الملك في هذه التخصصات

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالمؤسسة العامة لجسر الملك في هذه التخصصات
١١:٤٢:٠٠ ص، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الموقع الإلكتروني للتوظيف عن  توفر وظائف تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

1 – أخصائي الأمن السيبراني:

* المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات أو هندسة البرمجيات أو علوم الحاسب الآلي أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية، مع خبرة سنتين في أي مجال ذي صلة، سنتين منها في مجال الأمن السيبراني.

2 – كبير أخصائيين إدارة البيانات:

* المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو إدارة البيانات او المجالات الأخرى ذات الصلة.

– يفضّل الحصول على درجة الماجستير أي شهادة تخصصية ذات صلة تعتبر ميزة إضافية.

– خبرة لا تقل عن 7 سنوات لحاملي البكالوريوس خبرة لا تقل عن 5 سنوات لحاملي الماجستير منها سنتين في منصب قيادي / إشرافي.

 إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

* طريقة التقديم:

وأوضحت المؤسسة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– كبير أخصائيين إدارة البيانات – (اضغط هنا).

– أخصائي الأمن السيبراني – (اضغط هنا).

– المصدر – (اضغط هنا).

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أخبار السعودية الأمن السيبراني البكالوريوس جسر الملك فهد وظائف شاغرة

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