سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالمؤسسة العامة لجسر الملك في هذه التخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل التالية:
* المسمى الوظيفي:
1 – أخصائي الأمن السيبراني:
* المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات أو هندسة البرمجيات أو علوم الحاسب الآلي أو المجالات الأخرى ذات الصلة.
– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية، مع خبرة سنتين في أي مجال ذي صلة، سنتين منها في مجال الأمن السيبراني.
2 – كبير أخصائيين إدارة البيانات:
* المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو إدارة البيانات او المجالات الأخرى ذات الصلة.
– يفضّل الحصول على درجة الماجستير أي شهادة تخصصية ذات صلة تعتبر ميزة إضافية.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات لحاملي البكالوريوس خبرة لا تقل عن 5 سنوات لحاملي الماجستير منها سنتين في منصب قيادي / إشرافي.
إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.
* طريقة التقديم:
وأوضحت المؤسسة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
– كبير أخصائيين إدارة البيانات – (اضغط هنا).
– أخصائي الأمن السيبراني – (اضغط هنا).
– المصدر – (اضغط هنا).