شجاعة نادرة.. شاهد مافعله الأطباء داخل غرفة العمليات أثناء زلزال باكستان

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، رد فعل أطباء باكستانيين أثناء إجراء عملية جراحية، وقت الزلزال.

وأثار الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 على مقياس ريختر، حالة من الهلع دفعت المواطنين إلى مغادرة منازلهم.

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مع ذلك، واصل الفريق الطبي العمل أثناء الزلزال، وحتى مع انقطاع الكهرباء لوقت وجيز، لم يتوقفوا عن عملهم.

السكان يرددون: لا إله إلا الله

وسمع المتواجدون داخل غرفة العمليات وهم يرددون فور وقوع الزلزال: لا إله إلا الله.

وأثار موقف الأطباء إشادة واسعة بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا تصرفهم يعكس شجاعة نادرة.

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وضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر معظم أنحاء باكستان وأفغانستان.

وكان مركز الزلزال في جبال “هندو كوش” بمقاطعة بدخشان، وهي منطقة تقع على خط صدع جيولوجي وتتعرض دومًا للزلازل.

مقتل 9 وإصابة أكثر من 100 آخرين

وأفادت وسائل إعلام باكستانية، أن الزلزال أدى إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وسقط معظم الضحايا في إقليم خيبر بختون خواه شمال غربي البلاد.

كما أسفر الزلزال عن إلحاق أضرار بعدد من المنازل، وحدوث إنزلاقات جبلية نتج عنها إغلاق الطرق الجبلية.