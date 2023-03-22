“كلوا واشربوا ولا تسرفوا”.. استشاري ينصح بطريقة صحية للأكل في رمضان

تواصل – فريق التحرير:

كشف الطبيب والاستشاري أ. د. فهد الخضيري، أن هناك طريقة صحية عند تناول الأطعمة والمؤكولات خلال أيام شهر رمضان.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه مع دخول شهر رمضان نرجع جميعًا للقاعدة القرآنية “كلوا وأشربوا ولا تسرفوا”، أي نأكل ونشرب ولا نسرف.

وأضاف أنه ينبغي للصائم أن لا يبالغ في تناول كميات الطعام ولا يكثر من السكريات والمعجنات والمقليات.

أعراض تظهر على الصائمين أول رمضان

ونبّه أنه بخصوص أعراض تظهر على الصائمين خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، أبرزها الصداع أو الإمساك.

الصداع صباحًا أو مساءً

وقال الخضيري، في تغريدة عبر “تويتر”: “الصداع في أول يومين أو ٣ أيام من رمضان عادي وطبيعي لعدة أسباب منها:

1- التعوّد على القهوة، والمتعوّد عليها في الصباح يأتيه الصداع الصباح، أو الظهر، أو قهوة المساء فيكون بالمساء.

2 – قد يكون الصداع بسبب تغيير نظام الأكل والنوم عند البعض فقد يحدث إمساك اول يومين، وكلها تزول باليوم الرابع.

ضبط الوقت وسر المحافظة على الصلاة

وفي وقت سابق، أوضح الخضيري، أهمية الحفاظ والمواظبة على الصلاة، في تنظيم الوقت، وضبط إيقاع اليوم.

وأكد أنه لم يجد في حياتي ما يضبط الوقت و”الساعة البيولوجية للجسم” مثل المواظبة على الصلاة في وقتها.

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