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“الموارد البشرية”: على الموظفين القيام بهذا الإجراء حال زيادة ساعات العمل في رمضان
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“الموارد البشرية”: على الموظفين القيام بهذا الإجراء حال زيادة ساعات العمل في رمضان

“الموارد البشرية”: على الموظفين القيام بهذا الإجراء حال زيادة ساعات العمل في رمضان

“الموارد البشرية”: على الموظفين القيام بهذا الإجراء حال زيادة ساعات العمل في رمضان
١١:٠٤:٢٩ ص، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب “العناية بالمستفيدين” التابع للموارد البشرية مع سؤال أحد المستفيدين بشأن زيادة ساعات العمل في رمضان.

وقال المغرد: طريقة التعامل مع الشركة اللي مخلية وقت العمل برمضان 8 ساعات؟

وأوضجت الموارد البشرية أن زيادة ساعات العمل يعتبر مخالفة للنظام ، بإمكانك تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية من خلال هذا الرابط  أو على الاندرويد.

موعد صرف الضمان 

في وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن توضيح هام حول موعد صرف الضمان الاجتماعي لكثير من المستفيدين.

وكشف حساب العناية بالمستفيدين على “تويتر”، أنه يتم الصرف لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي للنظام القديم والمطور بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي.

وأوضح أن الضمان الاجتماعي يستهدف التحوّل من الاحتياج إلى الإنتاج، باستهداف الفئات الأشد احتياجًا، لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن نظام الضمان الاجتماعي يقدم خدمات التأهيل والتدريب، إضافة إلى خدمات التمكين والتوظيف وضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها.

* خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي:

1- الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية من هنا.

2- اختيار “تسجيل جديد”.

3- تعبئة البيانات المطلوبة وتسجيل الدخول.

4- إدخال رمز التحقق على رقم الجوال ثم اختيار “توثيق”.

5- كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، ثم النقر على “تسجيل الدخول”.

6- تعبئة البيانات بالملف الموحد الموجود بالكامل من خلال النقر على “الذهاب للملف الموحد”.

* حالات وقف معاش الضمان

وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن وقف معاش الضمان الاجتماعي في عدد من الحالات كالتالي:

1 – تخلّف شرط من شروط الاستحقاق.

2 – ثبوت أن البيانات المُقدَّمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.

3 – تأخر المستحق في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة لمدة تزيد على 30 يومًا من تاريخ الإخطار.

4 – عدم التزام المستحق القابل للتأهيل بخطة تأهيله.

5 – إذا ثبت أن المستحق القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم على منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة.

6 – إقامة المستحق إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.

7 – إذا تنازل المستحق عن المعاش.

8 – وفاة المستحق.

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أخبار السعودية السعودية المملكة الموارد الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية

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