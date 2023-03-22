لهذه المتاجر.. “التجارة” تتيح إصدار تراخيص تخفيضات شهر رمضان إلكترونيًا

تواصل – واس:

أعلنت وزارة التجارة عن إطلاق موسم التخفيضات لشهر رمضان المبارك وذلك خلال الفترة من 23 مارس وحتى 21 أبريل 2023.

تخفيضات شهر رمضان إلكترونيًا

وأوضحت أن القرار جاء ليمكن للمنشآت التجارية المكانية والإلكترونية إصدار ترخيص تخفيضات شهر رمضان إلكترونيًا، ودون فقدان أيام من رصيد التخفيضات السنوي.

خدمة إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية

وأوضحت “التجارة” اليوم أن خدمة إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية إلكترونياً تسهّل على التجّار طلب التراخيص مما يمكّنهم من توفير رصيدهم الخاص من التخفيضات الإلكترونية.

كما تتيح لهم طباعة التراخيص بما يضمن الحد من عمليات التخفيضات الوهمية ويعزز وجود بيئة تجارية صحية.

وحثت الوزارة أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات من خلال هذا الرابط.

جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية بالباحة

في الوقت نفسه، كثفت فروع وزارة التجارة حملات رقابية مكثفة على جميع الأسواق والمراكز التجارية في مناطق المملكة.

‏وأكدت أن فروعها في مناطق المملكة، تفذت جولات رقابية استباقية على المنشآت التجارية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وتابعت الفرق وفرة السلع والمنتجات الرمضانية، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة وزارة التجارة.

وستعمل الفرق الرقابية للفرع طوال الشهر الفضيل لمتابعة توافر المواد الغذائية والتموينية الأساسية بما يحقق الاحتياجات المطلوبة للاستهلاك خلال الشهر الكريم.

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