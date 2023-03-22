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أقلها 6 في طريف.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة
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أقلها 6 في طريف.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

أقلها 6 في طريف.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

أقلها 6 في طريف.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة
١٠:٢٥:٠٠ ص، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 32 درجة في جازان.

كما سجل 31 درجة في مكة المكرمة، و30 درجة في نجران وشرورة و28 درجة في المدينة المنورة وجدة والدمام.

وأكد أنه تم تسجيل 26 درجة في الرياض، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة وأبها 20 درجة مئوية.

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درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

* طريف 6 درجات مئوية.

* القريات وتبوك وعرعر وسكاكا والباحة وأبها 8 درجات.

* الطائف ورفحاء 9 درجات.

* المجمعة وحفر الباطن وبيشة والداودمي وبريدة 10 درجات.

* العلا والدهناء والصمان والتنهات 11 درجة مئوية.

طقس مستقر على معظم مناطق المملكة

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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