“اليورو يرتفع والإسترليني يستقر”.. أسعار العملات اليوم

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأربعاء، 22 من مارس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.04 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.26

ريال عماني 9.76

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.60

فرنك سويسري 4.07

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أسعار العملات أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.02 .

وجاءت أسعار العملات الأجنبية أمس كالتالي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.25

ريال عماني 9.76

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.60

فرنك سويسري 4.03

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