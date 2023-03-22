بيان عاجل من سفارة المملكة بالكويت بشأن الدوام الرسمي في رمضان

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في الكويت، اليوم الأربعاء، بيانًا مهمًا بشأن ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت في بيان لها نشرته على حسابها في “تويتر”، أنها تود تهنئة المواطنين الكرام بحلول شهر رمضان المبارك.

بيان رسمي بساعات الدوام الرسمية

وأضافت أنها تفيد المواطنين بأن ساعات الدوام الرسمية خلال شهر رمضان ستكون من الساعة 10:15 صباحًا حتى 2:45 بعد الظهر.

خادم الحرمين يهنئ المواطنين بحلول شهر رمضان

وأمس، رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، جلسة مجلس الوزراء، وهنّأ المواطنين بقدوم شهر رمضان.

وتوجه الملك سلمان بالتهنئة للمواطنين والمسلمين في كل مكان بقرب حلول شهر رمضان المبارك، ويبتهل إلى المولَى جل وعلا أن يحمل في ظلاله هذا العام للأمة الإسلامية وللعالم أجمع بشارات الأمل والسلام.

توجيه عاجل من خادم الحرمين من أجل ضيوف الرحمن

كما وجه خادم الحرمين الجهات المعنية بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين بمواصلة العمل بأعلى كفاءة وأميز عطاء، وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم؛ ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم بطمأنينة وسكينة.

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