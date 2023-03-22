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انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 205 ريالات

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 205 ريالات

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 205 ريالات
٠٩:٤٧:٣١ ص، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في أسواق المملكة مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

أسعار الذهب اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 234.40 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 214.87 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره اليوم الأربعاء نحو 205.11 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 175.81 ، وعيار 14 بـ 136.74 ، وعيار 12 سجل 117.20 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7290 ريالا، داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1641 ، وسعر كيلو الذهب نحو 234,405.

أسعار الذهب أمس 

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 239.50 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 219.55 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره اليوم الثلاثاء نحو 209.57 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 179.63 ، وعيار 14 بـ 139.71 ، وعيار 12 سجل 119.75 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7449 ريالا، داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1677 ، وسعر كيلو الذهب نحو 239,505

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