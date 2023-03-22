قبل رمضان.. جولات رقابية مكثفة على الأسواق والمراكز التجارية بمناطق المملكة

تواصل – واس:

قبل دخول شهر رمضان المبارك، كثفت فروع وزارتي التجارة والبيئة حملات رقابية مكثفة على جميع الأسواق والمراكز التجارية في مناطق المملكة.

746 جولة رقابية على أسواق ومراكز الباحة

‏ونفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الباحة نحو 746 جولة رقابية استباقية على المنشآت التجارية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وتابعت الفرق وفرة السلع والمنتجات الرمضانية، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة وزارة التجارة.

وستعمل الفرق على متابعة توافر المواد الغذائية والتموينية الأساسية بما يحقق الاحتياجات المطلوبة للاستهلاك خلال الشهر الكريم.

جولات رقابية مكثَّفة على أسواق تبوك

فيما كثَّف فرع وزارة البيئة تبوك أعمالَ خطته الرقابية الموسمية لشهر رمضان، للرقابة والجولات الميدانية التفتيشية على أسواق النفع العام والمسالخ.

وكانت الجولات للتأكد من التزام المنشآت والعاملين بها بالاشتراطات الصحية والفنية؛ لضمان سلامة المنتجات وتداولها.

وأكدت أنها تتابع ضمان جودة الخدمة المقدمة، ومتابعة وفرة المنتجات المعروضة في الأسواق خلال شهر رمضان.

بيئة المدينة تكثّف جولاتها على الأسواق والمسالخ

كما كثّفَ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، جولاتهِ الرقابية على سوق المواشي، والسوق المركزي للخضار والفواكه بالمنطقة.

أمانة القصيم تكثف جولاتها الرقابية لاستقبال رمضان

وأعلنت أمانة منطقة القصيم أنها كثفت جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والصحية استعدادًا لاستقبال شهر رمضان، وذلك لمتابعة تطبيق الاشتراطات واللوائح للمحافظة على الصحة العامة.

وأكدت أنها نفذت 3500 جولة رقابية على الأسواق الغذائية والتموينية، جرى خلالها ضبط “415” مخالفًا، ومصادرة “850” كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة.

فرع “البيئة” بنجران يكثّف من أعماله الرقابية

في الوقت نفسه، كثّف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران، أعمال خطته الرقابية الموسمية لشهر رمضان، للرقابة والجولات الميدانية التفتيشية على أسواق النفع العام والمسالخ.

للتأكد من التزام المنشآت والعاملين بها للاشتراطات الصحية والفنية لضمان سلامة المنتجات وتداولها، وضمان جودة الخدمة المقدمة، ومتابعة وفرة المنتجات المعروضة في الأسواق خلال شهر رمضان.

“تجارة الحدود الشمالية” تنفذ 1600 زيارة رقابية

واكد فرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية، أنه نفذ 1649 زيارة على الأسواق ومنافذ البيع في مدن ومحافظات وقرى المنطقة.

وأسفرت الجولات الرقابية عن تحرير 18 مخالفة على المنشآت التجارية المخالفة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بأنظمة وزارة التجارة.

ودعا فرع الوزارة بالمنطقة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال تطبيق “بلاغ تجاري”.

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