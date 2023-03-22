تعرف على موعد نزول “حساب المواطن” في شهر رمضان

تواصل – فريق التحرير:

من الأسئلة المتكررة لمستفيدي “حساب المواطن” في هذه الآونة، متى سيتم إيداع مبالغ الدعم للدفعة 65 – دفعة إبريل؟

وعلى الرغم من أن إدارة الحساب لم تعط موعدًا قاطعًا، إلا أنه جرت العادة على صرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

ويوافق العاشر من إبريل 2023م المقبل، يوم عمل (الاثنين)، وهو ما يعني صرف الدعم في هذا اليوم دون تغيير، وهو ما يوافق يوم 19 من رمضان 1444هـ.

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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خطوات التعرف على الأهلية

يجب على المتقدم اتباع الخطوات التالية للتعرف على أهليته من عدمها:

-قم بالدخول على بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

– قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

– تظهر لك القائمة الرئيسية التي تحتوي على عديد من الخيارات اضغط على اختيار “دراسة الأهلية”.

-بعد ذلك سوف تظهر لك نافذة تعرض لك نتيجة الأهلية الخاصة بك، و هل أنت مؤهل للحصول على حساب المواطن أم لا.

– في حال إذا كانت النتيجة هي أنك لست مؤهلا يمكنك تقديم طلب اعتراض على هذه النتيجة وسوف يتم النظر في الطلب من جديد في مدة تتراوح من شهر إلى شهرين.