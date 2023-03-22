الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
تعرف على موعد نزول “حساب المواطن” في شهر رمضان
هاشتاقات “رمضان” تتصدر ترند المملكة.. ومغردون: “30 ليلة من الجبر والغفران”
تنويه مهم من سفارة المملكة بجورجيا حول مواعيد العمل في رمضان
ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب باكستان إلى 9 وإصابة العشرات
قبل رمضان.. 4 خطوات تساعدك على تجنب الاستنزاف المادي
هل يُهنِّئ المسلمُ أخاه المسلمَ بقدوم شهر رمضان ؟ “الخثلان” يُجيب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تعرف على موعد نزول “حساب المواطن” في شهر رمضان

تعرف على موعد نزول “حساب المواطن” في شهر رمضان

تعرف على موعد نزول “حساب المواطن” في شهر رمضان
٠٩:٣٠:٢٥ ص، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

من الأسئلة المتكررة لمستفيدي “حساب المواطن” في هذه الآونة، متى سيتم إيداع مبالغ الدعم للدفعة 65 – دفعة إبريل؟

وعلى الرغم من أن إدارة الحساب لم تعط موعدًا قاطعًا، إلا أنه جرت العادة على صرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

ويوافق العاشر من إبريل 2023م المقبل، يوم عمل (الاثنين)، وهو ما يعني صرف الدعم في هذا اليوم دون تغيير، وهو ما يوافق يوم 19 من رمضان 1444هـ.

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

اقرأ أيضًا:

كثرة التواجد خارج المملكة هل تحرمك من “حساب المواطن”؟

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

اقرأ أيضًا:

هل يؤثر “دعم ريف” على “حساب المواطن”؟

خطوات التعرف على الأهلية

يجب على المتقدم اتباع الخطوات التالية للتعرف على أهليته من عدمها:

-قم بالدخول على بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

– قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

– تظهر لك القائمة الرئيسية التي تحتوي على عديد من الخيارات اضغط على اختيار “دراسة الأهلية”.

-بعد ذلك سوف تظهر لك نافذة تعرض لك نتيجة الأهلية الخاصة بك، و هل أنت مؤهل للحصول على حساب المواطن أم لا.

– في حال إذا كانت النتيجة هي أنك لست مؤهلا يمكنك تقديم طلب اعتراض على هذه النتيجة وسوف يتم النظر في الطلب من جديد في مدة تتراوح من شهر إلى شهرين.

الكلمات الدلالية:
62التسجيل في حساب المواطن أخبار حساب المواطن استحقاق حساب المواطن اعتراض حساب المواطن الدفعة 64 من حساب المواطن برنامج حساب المواطن تحديث حساب المواطن تسجيل حساب المواطن حساب المواطن حساب المواطن 1443 حساب المواطن السعودي حساب المواطن تسجيل حساب المواطن تسجيل جديد دخول حساب المواطن دعم حساب المواطن دفعة مارس من حساب المواطن رابط حساب المواطن رقم حساب المواطن سجيل في حساب المواطن شروط حساب المواطن صرف مستحقات الدفعة طريقة التسجيل في حساب المواطن طريقة التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال

مواد ذات صلة

المزيد
الدخيّل: الاختبارات في هذه المناطق تنتهي ١٠ شعبان

الدخيّل: الاختبارات في هذه المناطق تنتهي ١٠ شعبان

٠٣:٣٤ م، الجمعة، ٠٨ مايو ٢٠١٥
«العمل»: ما تردد عن «الفترة التصحيحية» للمخالفين بالمملكة شائعة

«العمل»: ما تردد عن «الفترة التصحيحية» للمخالفين بالمملكة شائعة

٠٢:٢٥ م، الأربعاء، ١١ يناير ٢٠١٧
الجوازات تدشن بوابة «مقيم» لمساعدة الشركات في إنهاء المعاملات الحكومية

الجوازات تدشن بوابة «مقيم» لمساعدة الشركات في إنهاء المعاملات الحكومية

٠٩:٥٢ ص، الأثنين، ١٣ أبريل ٢٠١٥
370 مرشدة لتوجيه وتوعية زائرات البيت الحرام

370 مرشدة لتوجيه وتوعية زائرات البيت الحرام

٠١:٥٠ م، الثلاثاء، ١٧ فبراير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *