الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
تنويه مهم من سفارة المملكة بجورجيا حول مواعيد العمل في رمضان
ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب باكستان إلى 9 وإصابة العشرات
قبل رمضان.. 4 خطوات تساعدك على تجنب الاستنزاف المادي
هل يُهنِّئ المسلمُ أخاه المسلمَ بقدوم شهر رمضان ؟ “الخثلان” يُجيب
488 مليون ريال تبرعات “ساهم” لمتضرري زلزال تركيا وسوريا
خدمة اليوم.. 10 خطوات للتقديم للبرامج الإعدادية.. لحملة الشهادة الجامعية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تنويه مهم من سفارة المملكة بجورجيا حول مواعيد العمل في رمضان

تنويه مهم من سفارة المملكة بجورجيا حول مواعيد العمل في رمضان

تنويه مهم من سفارة المملكة بجورجيا حول مواعيد العمل في رمضان
٠٩:٠٥:١٦ ص، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

حددت سفارة المملكة في جورجيا، مواعيد العمل الرسمية للسفارة خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت السفارة في حسابها الرسمي عبر موقع “تويتر”، إن أوقات الدوام الرسمي لها خلال شهر رمضان المبارك ستكون من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعه 3 ظهرًا.

اقرأ أيضًا:

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في أستراليا.. ما الأمر؟

ساعات الدوام الرسمي في شهر رمضان

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تقيلص عدد ساعات الدوام الرسمي في شهر رمضان إلى خمس ساعات فقط.

وأوضحت الوزارة أن ساعات الدوام تبدأ عند العاشرة صباحًا وتنتهي عند الثالثة عصرًا طيلة أيام رمضان.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. استئناف العلاقات السعودية الإيرانية وإعادة فتح السفارات خلال شهرين

تغيير أوقات بدء ساعات العمل

وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية نصت على أن لا تتجاوز ساعات الدوام في شهر رمضان خمس ساعات، مع إعطاء الوزراء ومن في حكمهم الصلاحية بجواز إجراء تغيير في أوقات بدء ساعات العمل الرسمية وانتهائها، بما لا يتجاوز ساعتين عما ورد في اللائحة.

ونصّت اللائحة على أن هذه الصلاحية تأتي من أجل إعطاء الجهات الحكومية المرونة في تحديد بدء ساعات الدوام وفق حاجات العمل، ومراعاة لأوقات الذروة والازدحام، مع التأكيد على أن تلتزم الجهة التي تقوم بمثل تلك التعديلات بإبلاغ موظفيها عن مواعيد ساعات العمل وبدئها وانتهائها بوقت كاف.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم تغيير أوقات بدء ساعات العمل في رمضان ساعات الدوام الرسمي في شهر رمضان سفارة المملكة بجورجيا

مواد ذات صلة

المزيد
«الصحة» تُقر آلية جديدة لحركة نقل منسوبيها

«الصحة» تُقر آلية جديدة لحركة نقل منسوبيها

٠٤:٣٧ م، الأربعاء، ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩
جازان.. طبيبة سودانية ومصري ينقذان حياة مسافرة على طائرة «السعودية»

جازان.. طبيبة سودانية ومصري ينقذان حياة مسافرة على طائرة «السعودية»

١١:٠٨ م، الثلاثاء، ٢٠ يونيو ٢٠١٧
تحذير عاجل من “العقيل” بشأن سحب الحمل الربيعي والرياح المثيرة للأتربة والغبار

تحذير عاجل من “العقيل” بشأن سحب الحمل الربيعي والرياح المثيرة للأتربة والغبار

٠١:٣٦ ص، السبت، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
استجابة لتوصيات «الفيصل».. «البلدية» تلغي مدينة غران الصناعية بخليص

استجابة لتوصيات «الفيصل».. «البلدية» تلغي مدينة غران الصناعية بخليص

٠٣:٥٦ م، الخميس، ٢٠ أبريل ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *