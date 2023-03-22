تنويه مهم من سفارة المملكة بجورجيا حول مواعيد العمل في رمضان

تواصل – فريق التحرير:

حددت سفارة المملكة في جورجيا، مواعيد العمل الرسمية للسفارة خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت السفارة في حسابها الرسمي عبر موقع “تويتر”، إن أوقات الدوام الرسمي لها خلال شهر رمضان المبارك ستكون من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعه 3 ظهرًا.

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ساعات الدوام الرسمي في شهر رمضان

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تقيلص عدد ساعات الدوام الرسمي في شهر رمضان إلى خمس ساعات فقط.

وأوضحت الوزارة أن ساعات الدوام تبدأ عند العاشرة صباحًا وتنتهي عند الثالثة عصرًا طيلة أيام رمضان.

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تغيير أوقات بدء ساعات العمل

وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية نصت على أن لا تتجاوز ساعات الدوام في شهر رمضان خمس ساعات، مع إعطاء الوزراء ومن في حكمهم الصلاحية بجواز إجراء تغيير في أوقات بدء ساعات العمل الرسمية وانتهائها، بما لا يتجاوز ساعتين عما ورد في اللائحة.

ونصّت اللائحة على أن هذه الصلاحية تأتي من أجل إعطاء الجهات الحكومية المرونة في تحديد بدء ساعات الدوام وفق حاجات العمل، ومراعاة لأوقات الذروة والازدحام، مع التأكيد على أن تلتزم الجهة التي تقوم بمثل تلك التعديلات بإبلاغ موظفيها عن مواعيد ساعات العمل وبدئها وانتهائها بوقت كاف.