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قبل ساعات من تطبيقها.. ننشر مواعيد الدوام المدرسي في رمضان
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قبل ساعات من تطبيقها.. ننشر مواعيد الدوام المدرسي في رمضان

قبل ساعات من تطبيقها.. ننشر مواعيد الدوام المدرسي في رمضان

قبل ساعات من تطبيقها.. ننشر مواعيد الدوام المدرسي في رمضان
١٠:٤٧:١٦ ص، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ساعات ويستعد الطلاب بجميع مدارس المملكة للانتظام في مقاعد الدراسة في أول أيام شهر رمضان، بعد أن صدر قرار بجعل الدراسة فيه حضورية.

وسيتم على ضوء قرار وزير التعليم تقليص عدد ساعات اليوم الدراسي، لتصبح خمس ساعات فقط.

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تغييرات في أوقات بدء ساعات العمل

وأعطى وزير التعليم يوسف البنيان، الصلاحية لإدارات التعليم بإجراء تغييرات في أوقات بدء ساعات العمل وانتهائها في شهر رمضان بما لا يتجاوز ساعتين.

وحددت الإدارات التعليمية، مواعيد خاصة بها لحضور الطلاب، تتراوح بين التاسعة والعاشرة صباحًا.

والتوقيت الزمني لليوم الدراسي لشهر رمضان، ينطبق علي جميع المدارس الحكومية والأهلية، ومدارس التعليم المستمر، ومكاتب التعليم، وكافة الإدارات التابعة لإدارات التعليم.

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مواعيد الدوام في مدارس المملكة خلال رمضان

-موعد الدراسة بمدارس الرياض في شهر رمضان

أقرت إدارة تعليم الرياض بداية اليوم الدراسي في شهر رمضان المبارك عند الساعة 9 صباحًا في جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية،فيما تكون عودة الدوام الصيفي في 6 شوال.

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-موعد الدراسة بمدارس جدة في شهر رمضان

اعتمدت إدارة التعليم بجدة، توقيت بدء اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك للمدارس، وبدء الدوام بالإدارات التابعة لها، لتكون من الساعة 9 صباحًا للمدارس الصباحية، 10 مساءً للمدارس المسائية، 9.30 لمدارس التعليم المستمر.
https://twitter.com/MOE_JDH/status/1637031012956774401?s=20

موعد الدراسة بمدارس المدينة في شهر رمضان

اعتمدت إدارة التعليم بالمدينة المنورة، توقيت بدء اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك للمدارس، وبدء الدوام بالإدارات التابعة لها، لتكون 9:45 صباحًا للمدارس الصباحية، وبعد صلاة العشاء لمدارس التعليم المستمر (تعليم الكبار)، و9 مساءً لمدارس التعليم المستمر (بنات).

موعد الدراسة بالمنطقة الشرقية في شهر رمضان

اعتمدت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، موعد بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك للعام 1444هـ، في جميع المدارس الحكومية والأهلية، ومدارس التعليم المستمر، ومكاتب التعليم، وكافة الإدارات التابعة لإدارة التعليم.

-المدارس الحكومية والأهلية: 9.30
الوقت الزمني للحصة الدراسية: 35 دقيقة

-مدارس التعليم المستمر (بنين): 9 مساءً
الوقت الزمني للحصة الدراسية: 35 دقيقة

-مكاتب التعليم (بنين – بنات) 9.30 صباحًا حتى 2.30 ظهرًا
https://twitter.com/MOE_EPR/status/1637429795192438786?s=20

موعد الدراسة بمنطقة القصيم في شهر رمضان

اعتمدت إدارة التعليم بمنطقة القصيم، موعد بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك للعام 1444هـ، في جميع المدارس الحكومية والأهلية، ومدارس التعليم المستمر، وكافة الإدارات التابعة لها.

-جميع المدارس (بنين – بنات): 10 صباحًا

-مدارس التعليم المستمر (تعليم الكبار): 9 مساءً

-حضور الهيئة التعليمية قبل الحصة الأولى بـ 15 دقيقة.

موعد الدراسة بمنطقة حائل في شهر رمضان

اعتمدت إدارة التعليم بمنطقة حائل، موعد بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك للعام 1444هـ، في جميع المدارس الحكومية والأهلية، ومدارس التعليم المستمر.

-جميع المدارس (بنين – بنات): 10 صباحًا

-مدارس التعليم المستمر (التعليم الليلي): 9 مساءً

موعد الدراسة بمنطقة الجوف في شهر رمضان

اعتمدت إدارة التعليم بمنطقة الجوف، موعد بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك للعام 1444هـ، في جميع المدارس الحكومية والأهلية، ومدارس التعليم المستمر.

-جميع المدارس: 10 صباحًا

-الهيئة التعليمية والإدارية: 9.45 صباحًا

موعد الدراسة بمحافظة الزلفي في شهر رمضان

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة الزلفي، موعد بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك للعام 1444هـ، في جميع المدارس الحكومية والأهلية، ومدارس التعليم المستمر.

-الحضور: 9.30 صباحًا

-بداية الحصة الأولى: 9:45صباحًا

-مدارس التعليم المستمر (تعليم الكبار): 9 مساءً

موعد الدراسة بمحافظة النماص في شهر رمضان

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة النماص، موعد بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك للعام 1444هـ، في جميع المدارس الحكومية والأهلية، ومدارس التعليم المستمر.

-جميع المدارس ومكاتب التعليم: 9 صباحًا

-مدارس التعليم المستمر (تعليم الكبار): 9 مساءً

موعد الدراسة بمحافظة عنيزة في شهر رمضان

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، موعد بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك للعام 1444هـ، في جميع المدارس الحكومية والأهلية، ومدارس التعليم المستمر.

-جميع المدارس والروضات: 10 صباحًا

-مدارس التعليم المستمر (تعليم الكبار): 9 مساءً

موعد الدراسة بمنطقة نجران في شهر رمضان

اعتمدت إدارة التعليم بمنطقة نجران، موعد بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك للعام 1444هـ، في جميع المدارس الحكومية والأهلية، ومدارس التعليم المستمر.

– المدارس الصباحية: 10 صباحًا
-المدارس المسائية ومدارس التوامة: الفترة الأولى: 9 صباحًا، والفترة الثانية: 1 ظهرًا.
-مدارس التعليم المستمر: 9 مساءً
https://twitter.com/MOE_NJR/status/1637906816418865153?s=20

موعد الدراسة بمحافظة الحدود الشمالية في رمضان

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة الحدود الشمالية، موعد بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك للعام 1444هـ، في جميع المدارس الحكومية والأهلية، لتكون الساعة 10 صباحًا.
https://twitter.com/moe_hud/status/1636279975606091776?s=20

موعد الدراسة بمحافظة الخرج في رمضان

اعتمد مدير تعليم الخرج بدء اليوم الدراسي في شهر رمضان للعام الحالي 1444هـ؛ لتكون بداية دوام الهيئة التعليمية والإدارية عند الساعة 9:30 صباحًا، وبداية الحصة الأولى عند الساعة 9:45 صباحًا.
https://twitter.com/MOE_KRH/status/1637389740948303873?s=20

موعد الدراسة بمحافظة البكيرية في رمضان

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة البكيرية، اليوم الدراسي في شهر رمضان للعام الحالي 1444هـ؛ في جميع مدارس الإدارة والروضات، لتكون عند التاسعة صباحًا، والتعليم المستمر: الساعة 9 مساءً
https://twitter.com/MOE_BUK/status/1636770548574306317?s=20

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