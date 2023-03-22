قبل ساعات من تطبيقها.. ننشر مواعيد الدوام المدرسي في رمضان

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ساعات ويستعد الطلاب بجميع مدارس المملكة للانتظام في مقاعد الدراسة في أول أيام شهر رمضان، بعد أن صدر قرار بجعل الدراسة فيه حضورية.

وسيتم على ضوء قرار وزير التعليم تقليص عدد ساعات اليوم الدراسي، لتصبح خمس ساعات فقط.

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تغييرات في أوقات بدء ساعات العمل

وأعطى وزير التعليم يوسف البنيان، الصلاحية لإدارات التعليم بإجراء تغييرات في أوقات بدء ساعات العمل وانتهائها في شهر رمضان بما لا يتجاوز ساعتين.

وحددت الإدارات التعليمية، مواعيد خاصة بها لحضور الطلاب، تتراوح بين التاسعة والعاشرة صباحًا.

والتوقيت الزمني لليوم الدراسي لشهر رمضان، ينطبق علي جميع المدارس الحكومية والأهلية، ومدارس التعليم المستمر، ومكاتب التعليم، وكافة الإدارات التابعة لإدارات التعليم.

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مواعيد الدوام في مدارس المملكة خلال رمضان

-موعد الدراسة بمدارس الرياض في شهر رمضان

أقرت إدارة تعليم الرياض بداية اليوم الدراسي في شهر رمضان المبارك عند الساعة 9 صباحًا في جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية،فيما تكون عودة الدوام الصيفي في 6 شوال.

-موعد الدراسة بمدارس جدة في شهر رمضان

اعتمدت إدارة التعليم بجدة، توقيت بدء اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك للمدارس، وبدء الدوام بالإدارات التابعة لها، لتكون من الساعة 9 صباحًا للمدارس الصباحية، 10 مساءً للمدارس المسائية، 9.30 لمدارس التعليم المستمر.

https://twitter.com/MOE_JDH/status/1637031012956774401?s=20

موعد الدراسة بمدارس المدينة في شهر رمضان

اعتمدت إدارة التعليم بالمدينة المنورة، توقيت بدء اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك للمدارس، وبدء الدوام بالإدارات التابعة لها، لتكون 9:45 صباحًا للمدارس الصباحية، وبعد صلاة العشاء لمدارس التعليم المستمر (تعليم الكبار)، و9 مساءً لمدارس التعليم المستمر (بنات).

📌التوقيت الزمني لبداية اليوم الدراسي خلال #شهر_رمضان_المبارك للعام 1444هـ لمدارس التعليم المستمر ( تعليم الكبيرات) .#تعليم_المدينة_المنورة #وزارة_التعليم pic.twitter.com/jWVqPRMLtC — إدارة تعليم المدينة المنورة (@MOE_MDI) March 19, 2023

موعد الدراسة بالمنطقة الشرقية في شهر رمضان

اعتمدت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، موعد بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك للعام 1444هـ، في جميع المدارس الحكومية والأهلية، ومدارس التعليم المستمر، ومكاتب التعليم، وكافة الإدارات التابعة لإدارة التعليم.

-المدارس الحكومية والأهلية: 9.30

الوقت الزمني للحصة الدراسية: 35 دقيقة

-مدارس التعليم المستمر (بنين): 9 مساءً

الوقت الزمني للحصة الدراسية: 35 دقيقة

-مكاتب التعليم (بنين – بنات) 9.30 صباحًا حتى 2.30 ظهرًا

https://twitter.com/MOE_EPR/status/1637429795192438786?s=20

موعد الدراسة بمنطقة القصيم في شهر رمضان

اعتمدت إدارة التعليم بمنطقة القصيم، موعد بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك للعام 1444هـ، في جميع المدارس الحكومية والأهلية، ومدارس التعليم المستمر، وكافة الإدارات التابعة لها.

-جميع المدارس (بنين – بنات): 10 صباحًا

-مدارس التعليم المستمر (تعليم الكبار): 9 مساءً

-حضور الهيئة التعليمية قبل الحصة الأولى بـ 15 دقيقة.

⏰ رمضان | توقيت بداية اليوم الدراسي لشهر ⁧#رمضان⁩ المبارك 1444ﮪ في مدارس ⁧#تعليم_القصيم⁩ . pic.twitter.com/fdQ5bvgmAz — إدارة تعليم القصيم (@moe_qsm) March 20, 2023

موعد الدراسة بمنطقة حائل في شهر رمضان

اعتمدت إدارة التعليم بمنطقة حائل، موعد بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك للعام 1444هـ، في جميع المدارس الحكومية والأهلية، ومدارس التعليم المستمر.

-جميع المدارس (بنين – بنات): 10 صباحًا

-مدارس التعليم المستمر (التعليم الليلي): 9 مساءً

موعد الدراسة بمنطقة الجوف في شهر رمضان

اعتمدت إدارة التعليم بمنطقة الجوف، موعد بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك للعام 1444هـ، في جميع المدارس الحكومية والأهلية، ومدارس التعليم المستمر.

-جميع المدارس: 10 صباحًا

-الهيئة التعليمية والإدارية: 9.45 صباحًا

#تعليم_الجوف

اعتماد التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي

خلال شهر #رمضان المبارك

⬇️ pic.twitter.com/7TSYBHyD4h — إمارة منطقة الجوف (@AljoufSA) March 18, 2023

موعد الدراسة بمحافظة الزلفي في شهر رمضان

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة الزلفي، موعد بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك للعام 1444هـ، في جميع المدارس الحكومية والأهلية، ومدارس التعليم المستمر.

-الحضور: 9.30 صباحًا

-بداية الحصة الأولى: 9:45صباحًا

-مدارس التعليم المستمر (تعليم الكبار): 9 مساءً

#تعليم_الزلفي يعتمد زمن بدء اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك لهذا العام1444هـ

الحضور الساعة 9:30صباحاً،بداية الحصة الأولى الساعة 9:45صباحاً بعد التنسيق مع الجهات المعنية. pic.twitter.com/sZUEObYnsQ — إدارة تعليم الزلفي (@MOE_ZLF) March 16, 2023

موعد الدراسة بمحافظة النماص في شهر رمضان

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة النماص، موعد بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك للعام 1444هـ، في جميع المدارس الحكومية والأهلية، ومدارس التعليم المستمر.

-جميع المدارس ومكاتب التعليم: 9 صباحًا

-مدارس التعليم المستمر (تعليم الكبار): 9 مساءً

جدول الحصص الدراسية خلال شهر رمضان المبارك للعام الدراسي ١٤٤٤هـ#تعليم_النماص https://t.co/vPES6Wnq2T pic.twitter.com/5WobVmt6Er — إدارة تعليم النماص (@MOE_NUS) March 16, 2023

موعد الدراسة بمحافظة عنيزة في شهر رمضان

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، موعد بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك للعام 1444هـ، في جميع المدارس الحكومية والأهلية، ومدارس التعليم المستمر.

-جميع المدارس والروضات: 10 صباحًا

-مدارس التعليم المستمر (تعليم الكبار): 9 مساءً

#إنفوجرافيك |

توقيت الدراسة خلال شهر رمضان المبارك 1444 هـ

في جميع مدارس وروضات #تعليم_عنيزة

وكل عام وأنتم بخير .. pic.twitter.com/y7CQGGAMrW — إدارة تعليم عنيزة (@MOE_ONZ) March 16, 2023

موعد الدراسة بمنطقة نجران في شهر رمضان

اعتمدت إدارة التعليم بمنطقة نجران، موعد بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك للعام 1444هـ، في جميع المدارس الحكومية والأهلية، ومدارس التعليم المستمر.

– المدارس الصباحية: 10 صباحًا

-المدارس المسائية ومدارس التوامة: الفترة الأولى: 9 صباحًا، والفترة الثانية: 1 ظهرًا.

-مدارس التعليم المستمر: 9 مساءً

https://twitter.com/MOE_NJR/status/1637906816418865153?s=20

موعد الدراسة بمحافظة الحدود الشمالية في رمضان

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة الحدود الشمالية، موعد بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك للعام 1444هـ، في جميع المدارس الحكومية والأهلية، لتكون الساعة 10 صباحًا.

https://twitter.com/moe_hud/status/1636279975606091776?s=20

موعد الدراسة بمحافظة الخرج في رمضان

اعتمد مدير تعليم الخرج بدء اليوم الدراسي في شهر رمضان للعام الحالي 1444هـ؛ لتكون بداية دوام الهيئة التعليمية والإدارية عند الساعة 9:30 صباحًا، وبداية الحصة الأولى عند الساعة 9:45 صباحًا.

https://twitter.com/MOE_KRH/status/1637389740948303873?s=20

موعد الدراسة بمحافظة البكيرية في رمضان

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة البكيرية، اليوم الدراسي في شهر رمضان للعام الحالي 1444هـ؛ في جميع مدارس الإدارة والروضات، لتكون عند التاسعة صباحًا، والتعليم المستمر: الساعة 9 مساءً

https://twitter.com/MOE_BUK/status/1636770548574306317?s=20