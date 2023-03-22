هاشتاقات “رمضان” تتصدر ترند المملكة.. ومغردون: “30 ليلة من الجبر والغفران”

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تصدرت هاشتاقات عديدة خاصة بشهر رمضان الترند في المملكة صباح اليوم الأربعاء، مع بدء أول أيام الشهر الكريم غدًا الخميس.

هاشتاق “أول يوم رمضان” يتصدر قائمة الترندات

جاء هاشتاق “أول يوم رمضان” في المقدمة وتداول مغردون العديد من التغريدات التي توضح أهمية الانطلاقة القوية بعد الاستعداد الجيد.

وقالت مغردة: مبارك عليكم الشهر الفضيل جعلكم تصومون كل عام مع أهلكم وأحبابكم لا فاقدين ولا مفقودين.

وأضافت أخرى: اللهُمَّ بلّغنا نسمة التراويح وعبق التّراتيل ولذّة السماع، اللهُمَّ سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلاً آمين.. الله يجعلنا وإياكم من صوامه وقوامه إيماناً واحتسابا.

ترند “رمضان 2023” يأتي ثانيًا

كما تصدر هاشتاق “رمضان 2023” الترند في المملكة كذلك، وتداول العديد من المغردين تغريدات معبرة عن الشهر الفضيل.

وقال مغرد: نسأل الله أن تكون ثلاثين ليلة من الجبر والغفران والستر والطمأنينة والسعادة وتحقيق كل تلك الأدعية التي ستخرج من قلوبنا الي السماء.

وأضاف: كُل عام وقلوبكم بخير والسعاده تطوق أيامكم وتقبل الله أعمالكم.

وتابع مغرد آخر: أسال الله أن يجعلنا ممن يصومه إيماناً واحتساباً.. ويرزقنا وإياكم فضائل هذا الشهر الكريم، أهلا بهذا الشهر الذي يلتقي فيه الأحبة وتغفر فيه الذنوب.

ترند “رمضان كريم” في القائمة

وعبر مغردون عن فرحتهم وابتهاجهم بقدوم شهر رمضان، آملين من الله أن يخرجهم من هذا الشهر الكريم مغفوري الذنوب.

وقالت مغردة: “اللهم إني عفوتُ عن جميع خلقك فاعف عني، اللهم إني أشهدك أني سامحت كل من أساء بي الظن وأني عفوت عن كل من ظلمني أو أساء إلي فإني يارب قد سامحت الجميع لوجهك الكريم”.

وأضافت: اللهم لا تجعل لي ذنبًا عند عبد من عبادك، واجعلني خفيفه ع قلوبهم، اللهم بلغنا رمضان بأحسن حال يا الله.

ترند “الشهر الفضيل”

ومن بين الترندات أيضًا التي حرص مغردون عليها ترند “الشهر الفضيل”، متداولين العديد من التغريدات المعبرة في هذا الشأن.

وقال مغرد: اجعل همتك عالية في هذا الشهر الفضيل، وانْوِ فيه كل عمل يقربك من الله ولو كان يسيرًا.. غيّر من عاداتك غير اللطيفة.. هذبها واجعل من حولك يلمس التغيير فيك للأفضل.

وأضاف: اجعل لسانك رطبا بذكر الله.. واحرص على الدعاء في كل وقت.. لك ولغيرك.. فالدعاء يغير الأقدار ولعل دعوة صادقة منك تغير مجرى حياتك.

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